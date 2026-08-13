путін пригрозив захоплювати західні судна у світовому океані у відповідь на затримання російських танкерів Сьогодні 09:29 — Світ

росія може почати затримувати західні торговельні судна у відповідь на дії європейських країн проти російського «тіньового флоту».

Про це володимир путін заявив під час зустрічі з військовими Тихоокеанського флоту на ракетному крейсері «Варяг», передає The Moscow Times

путін пригрозив затримувати західні судна

путін звинуватив європейські країни у нібито порушенні міжнародного морського права та заявив, що вони намагаються обмежувати пересування російських торговельних суден.

«Ми бачимо, що влада деяких країн у порушення міжнародного морського права намагається обмежити рух суден наших економоператорів… А нещодавно додумалися до можливості захоплення наших суден і продажу награбованого у нас майна. Зрозуміло, це не що інше, як піратство і розбій», — сказав він.

путін пригрозив дзеркальною відповіддю, якщо європейські країни реалізують такі плани.

«І не обов’язково в тих акваторіях, де плануються набіги на наші кораблі та судна. А там, де вже ми самі вважатимемо це потрібним і доцільним. У будь-якому місці. У тому числі й у зоні відповідальності Тихоокеанського флоту», — заявив путін.

За його словами, Міністерство оборони рф вже отримало відповідне доручення.

росія заявила про стеження за судноплавством

Після заяви путіна головнокомандувач Тихоокеанського флоту Віктор Ліїна доповів йому про проведений російськими військовими «детальний аналіз» морського трафіку в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

«Знаємо маршрути, що везуть і чиї це кораблі. Тільки у виключній зоні російської федерації вздовж островів Курильської гряди з 24 квітня по 6 серпня 2026 року пройшло 1001 судно. З них під прапорами недружніх держав — 379, включно з 273 суховантажами та 71 танкером, у тому числі 26 суден Великої Британії та дев’ять — Франції», — перелічив Ліїна.

Таким чином, російське військове керівництво заявило про наявність детальної інформації щодо судноплавства в районі Курильських островів, а путін окремо назвав зоною імовірних майбутніх дій Тихоокеанський флот.

Заяви путіна пролунали на тлі посилення європейських заходів проти російського «тіньового флоту».

У липні Євросоюз у межах 21-го пакета санкцій затвердив механізм, який дозволяє країнам-членам конфісковувати та продавати російську нафту із суден «тіньового флоту», що намагаються обходити санкції блоку. Механізм також поширюється на зерно.

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