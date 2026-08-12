Паливна криза поглиблюється: рф пішла на відчайдушний крок Сьогодні 19:13 — Світ

росія почала імпортувати бензин з Індії, намагаючись впоратися з паливною кризою, що виникла через українські удари по нафтопереробних заводах.

Про це пише видання Bloomberg

За даними Kpler, необхідність такої тривалої доставки свідчить про те, наскільки гострою стає ситуація на російському паливному ринку. Першу партію доставили 5 серпня, і, за даними Kpler, у дорозі можуть перебувати й інші вантажі. Індійська переробна компанія Nayara Energy Ltd. — що підтримується найбільшим нафтовидобувним підприємством Росії ПАТ «Роснефть» — стала постачальником палива, яке доставляється ланцюжком танкерів, пов’язаних із Росією, з перевалкою біля берегів Єгипту.

«Поява індійських барелів особливо примітна. Ці партії, що доповнюють імпорт із Білорусі та інших сусідніх ринків, підкреслюють серйозність поточного дисбалансу на внутрішньому ринку бензину, а також те, наскільки зниження обсягів переробки на нафтопереробних заводах змінює традиційні маршрути торгівлі нафтопродуктами в Росії», — зазначив провідний аналітик Kpler Суміт Рітолія.

За оцінками EA Analytics, після українських ударів обсяги переробки нафти в Росії в липні становили 3,6 млн барелів на добу, що приблизно на третину нижче за сезонну норму. Відтоді Київ лише активізував удари.

З моменту введення санкцій з боку Європейського Союзу в липні минулого року компанія Nayara Energy покладається на так звані танкери «тіньового флоту» — і для перевалки нафти, і для експорту палива. Її нафтопереробний завод у Вадинарі на західному узбережжі Індії, потужністю 400 000 барелів на добу, також потребує розширення експортного ринку після того, як один із ключових покупців, компанія Hindustan Petroleum Corp, нещодавно почала нарощувати власне виробництво палива в регіоні.

Згідно з даними системи відстеження суден Bloomberg, 18 червня в рамках першої партії танкер Cyclone (раніше Agni) під російським прапором завантажив у Вадинарі 42 000 тонн бензину. Потім 6 липня паливо було перевантажено на судно Garnet під оманським прапором у порту Дамієтта біля узбережжя Середземного моря в Єгипті. Це судно прибуло до росії на початку серпня.

УНІАН За матеріалами:

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