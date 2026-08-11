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США інвестують в проєкт з видобутку критично важливих металів на Мадагаскарі

Світ
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Державний департамент США заявив, що Сполучені Штати підтримують проект з видобутку рідкісних мінералів Ampasindava на Мадагаскарі в рамках своєї стратегії, спрямованої на послаблення домінування конкурентів у ланцюгах постачання критично важливих мінералів, пише Reuters.
Видання зазначило, що Держдеп США підкреслив прагнення Вашингтона розвивати альтернативні джерела мінералів, які наразі значною мірою контролюються Китаєм.
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«Цей проєкт свідчить про зміну динаміки в африканському секторі критично важливих мінералів, де китайські компанії вже давно домінують у сфері інвестицій у мідь, кобальт та літій», — йдеться в статті.
Примітно, що деякі з провідних проектів з видобутку рідкісних земель на континенті зараз реалізуються за підтримки США та інших західних країн.
Компанія Harena Rare Earths (HREE.L), що котирується на Лондонській фондовій біржі й є власником і розробником проєкту Ampasindava, вартістю приблизно 150 мільйонів доларів, повідомила минулого тижня, що Міжнародна корпорація фінансування розвитку США виділила до 4,84 мільйона доларів на роботи з будівництва пілотного заводу, лабораторні випробування та екологічні програми, що відкриває шлях для потенційного фінансування в майбутньому.
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Речник Державного департаменту зазначив, що стратегія Вашингтона щодо критично важливих мінералів в Африці спрямована на збільшення американських інвестицій у гірничодобувні сектори, в яких тривалий час домінували «непрозорі, хижацькі інвестиції з боку наших супротивників».
«Мадагаскар вписується в цю стратегію, і ми бачимо по всій країні можливості для збільшення інвестицій із США та країн-союзників США у сектор критично важливих мінералів», — зазначив речник у відповіді на запитання агентства Reuters, надісланій електронною поштою.
За матеріалами:
УНІАН
США
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