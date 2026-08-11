США інвестують в проєкт з видобутку критично важливих металів на Мадагаскарі Вчора 23:14 — Світ

Державний департамент США заявив, що Сполучені Штати підтримують проект з видобутку рідкісних мінералів Ampasindava на Мадагаскарі в рамках своєї стратегії, спрямованої на послаблення домінування конкурентів у ланцюгах постачання критично важливих мінералів, пише Reuters.

Видання зазначило, що Держдеп США підкреслив прагнення Вашингтона розвивати альтернативні джерела мінералів, які наразі значною мірою контролюються Китаєм.

«Цей проєкт свідчить про зміну динаміки в африканському секторі критично важливих мінералів, де китайські компанії вже давно домінують у сфері інвестицій у мідь, кобальт та літій», — йдеться в статті.

Примітно, що деякі з провідних проектів з видобутку рідкісних земель на континенті зараз реалізуються за підтримки США та інших західних країн.

Компанія Harena Rare Earths (HREE.L), що котирується на Лондонській фондовій біржі й є власником і розробником проєкту Ampasindava, вартістю приблизно 150 мільйонів доларів, повідомила минулого тижня, що Міжнародна корпорація фінансування розвитку США виділила до 4,84 мільйона доларів на роботи з будівництва пілотного заводу, лабораторні випробування та екологічні програми, що відкриває шлях для потенційного фінансування в майбутньому.

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Речник Державного департаменту зазначив, що стратегія Вашингтона щодо критично важливих мінералів в Африці спрямована на збільшення американських інвестицій у гірничодобувні сектори, в яких тривалий час домінували «непрозорі, хижацькі інвестиції з боку наших супротивників».

«Мадагаскар вписується в цю стратегію, і ми бачимо по всій країні можливості для збільшення інвестицій із США та країн-союзників США у сектор критично важливих мінералів», — зазначив речник у відповіді на запитання агентства Reuters, надісланій електронною поштою.

УНІАН За матеріалами:

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