Де шукають претендента на вакансію пірата (зарплата 500 тис. доларів) Сьогодні 18:02 — Світ

Де шукають претендента на вакансію пірата (зарплата 500 тис. доларів)

Компанія AE Studio за допомогою великих мовних моделей аналізує близько 80 млн сторінок іспанських колоніальних документів за п’ять століть. Серед них — суднові маніфести, адміралтейські матеріали, страхові записи, метеорологічні журнали, судові справи та листи.

То ж AE Studio опублікувала вакансію пірата.

Які вимоги висувають до такого фахівця, пише Work.ua.

Зіставляючи ці відомості, штучний інтелект визначає ймовірні місця нерозкритих кораблетрощ і втрачених вантажів. Але, як зауважили у вакансії, «ШІ не плаває». Тому перевіряти координати безпосередньо в океані має людина.

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Наразі система виявила чотири потенційні цілі, пов’язані із суднами, втраченими у 1622, 1715, 1739 та 1798 роках. Повні координати компанія надасть після підписання договору. Перші експедиції планують розпочати впродовж року, однак кандидата одразу попереджають: кілька початкових пошуків можуть завершитися з порожніми руками.

Які вимоги

Перелік вимог до пірата чималий. Від кандидата очікують багаторічного досвіду у відкритому океані. Також знадобляться сертифікати з фрідайвінгу, комерційного дайвінгу або підняття затонулих об’єктів і готовність занурюватися в умовах, які страхові компанії відмовляються покривати.

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Пірат працюватиме з дозволами, портовими службами й митницею. А іноді, як попереджає роботодавець, — із муренами.

Перевагою будуть:

досвід підняття об’єктів, датованих періодом до 1800 року;

знання іспанської, португальської або нідерландської мов;

зв’язки з юристами з морського права;

досвід роботи з гідролокаторами, магнітометрами та профілографами;

власне придатне до мореплавства судно;

оперативний досвід у Сомалі, Ормузькій або Малаккській протоці.

Зарплата

Пірату обіцяють дохід від 50 000 до 500 000 доларів на рік, частку в новому підприємстві на рівні засновника та частину прибутку від піднятого вантажу. Компанія також надасть аванс на спорядження, оренду судна й оплату команди.

Якщо проєкт згодом відокремлять від внутрішнього підрозділу AE Studio Skunkworks у самостійну компанію, працівник повністю збереже свою частку.

AE Studio заснували 2016 року в Лос-Анджелесі. Компанія займається розробкою ШІ-систем, дослідженнями узгодження штучного інтелекту та експериментальними проєктами.

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