Де шукають претендента на вакансію пірата (зарплата 500 тис. доларів)

Компанія AE Studio за допомогою великих мовних моделей аналізує близько 80 млн сторінок іспанських колоніальних документів за п’ять століть. Серед них — суднові маніфести, адміралтейські матеріали, страхові записи, метеорологічні журнали, судові справи та листи.
То ж AE Studio опублікувала вакансію пірата.
Які вимоги висувають до такого фахівця, пише Work.ua.
Зіставляючи ці відомості, штучний інтелект визначає ймовірні місця нерозкритих кораблетрощ і втрачених вантажів. Але, як зауважили у вакансії, «ШІ не плаває». Тому перевіряти координати безпосередньо в океані має людина.
Наразі система виявила чотири потенційні цілі, пов’язані із суднами, втраченими у 1622, 1715, 1739 та 1798 роках. Повні координати компанія надасть після підписання договору. Перші експедиції планують розпочати впродовж року, однак кандидата одразу попереджають: кілька початкових пошуків можуть завершитися з порожніми руками.
Які вимоги
Перелік вимог до пірата чималий. Від кандидата очікують багаторічного досвіду у відкритому океані. Також знадобляться сертифікати з фрідайвінгу, комерційного дайвінгу або підняття затонулих об’єктів і готовність занурюватися в умовах, які страхові компанії відмовляються покривати.
Пірат працюватиме з дозволами, портовими службами й митницею. А іноді, як попереджає роботодавець, — із муренами.
Перевагою будуть:
досвід підняття об’єктів, датованих періодом до 1800 року;
знання іспанської, португальської або нідерландської мов;
зв’язки з юристами з морського права;
досвід роботи з гідролокаторами, магнітометрами та профілографами;
власне придатне до мореплавства судно;
оперативний досвід у Сомалі, Ормузькій або Малаккській протоці.
Зарплата
Пірату обіцяють дохід від 50 000 до 500 000 доларів на рік, частку в новому підприємстві на рівні засновника та частину прибутку від піднятого вантажу. Компанія також надасть аванс на спорядження, оренду судна й оплату команди.