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Туреччина поновила транзит суден через Чорне море

Світ
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Туреччина поновила транзит суден через свої протоки на шляху до Чорного моря після нез’ясованих затримок деяких суден на тлі підвищених ризиків для безпеки в цьому районі.
Про це повідомляє Bloomberg.
Нафтовий танкер Aegean Dream увійшов в протоку Дарданелли в неділю після очікування в цьому районі з четверга. Згідно з даними системи відстеження суден, він вказав своїм пунктом призначення термінал Каспійського трубопровідного консорціуму в російському Новоросійську.
Додається, що контейнеровоз Mehmet Kahveci A також пройшов через протоку рано в неділю, вказавши Новоросійськ як пункт призначення.
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Головне управління з безпеки на узбережжі Туреччини останніми днями повідомило деяким суднам, що прямували до російських та українських портів, що наразі воно не видає дозволів на транзит для таких рейсів.
Примітно, що причину такого рішення суднам не називали, турецьке відомство не надало публічних коментарів з цього приводу.
Видання зауважило, що Міністерство транспорту та інфраструктури Туреччини не відповіло на запит в неділю, 9 серпня.
«Затримки виникли після того, як уряд Туреччини почав дедалі активніше висловлюватися щодо нападів на торгове судноплавство в Чорному морі, кілька з яких були спрямовані проти суден, що належать Туреччині або плавають під її прапором», — пояснюється в статті.
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У суботу агентство повідомило, посилаючись на слова американського чиновника, що Україна погодилася допомогти забезпечити безпечний прохід для деяких неросійських нафтових танкерів.
За матеріалами:
Finance.ua
Туреччина
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