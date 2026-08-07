Україна розпочала реєстрацію експортерів гороху та ячменю до Китаю Сьогодні 06:25 — Аграрний ринок

Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів оголосила про початок створення офіційних реєстрів вітчизняних виробників, які мають намір експортувати горох і ячмінь до Китайської Народної Республіки.

Цей крок розширює можливості для українських аграріїв на міжнародному ринку та посилює торговельне співробітництво з Китаєм.

Формування списків експортерів відбувається згідно з протоколами, підписаними між Україною та Китаєм, щодо фітосанітарних і інспекційних вимог.

Щоб бути внесеним до реєстру, аграрні підприємства повинні пройти комплексну перевірку та надати повний пакет документів, які підтверджують дотримання міжнародних стандартів якості та безпеки.

Особлива увага приділяється фітосанітарному стану місць вирощування й зберігання зернових культур. Виробникам необхідно продемонструвати прозорість виробничих процесів та забезпечити простежуваність продукції на всіх етапах — від поля до відправки партії на експорт.

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