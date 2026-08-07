0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна розпочала реєстрацію експортерів гороху та ячменю до Китаю

Аграрний ринок
53
Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів оголосила про початок створення офіційних реєстрів вітчизняних виробників, які мають намір експортувати горох і ячмінь до Китайської Народної Республіки.
Цей крок розширює можливості для українських аграріїв на міжнародному ринку та посилює торговельне співробітництво з Китаєм.
Формування списків експортерів відбувається згідно з протоколами, підписаними між Україною та Китаєм, щодо фітосанітарних і інспекційних вимог.
Щоб бути внесеним до реєстру, аграрні підприємства повинні пройти комплексну перевірку та надати повний пакет документів, які підтверджують дотримання міжнародних стандартів якості та безпеки.
Особлива увага приділяється фітосанітарному стану місць вирощування й зберігання зернових культур. Виробникам необхідно продемонструвати прозорість виробничих процесів та забезпечити простежуваність продукції на всіх етапах — від поля до відправки партії на експорт.
За матеріалами:
agroreview.com
Аграрії
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems