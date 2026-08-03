Польський бізнес не згортатиме інвестиції в Україну через історичні суперечки Сьогодні 21:22 — Аграрний ринок

Польський бізнес не згортатиме інвестиції в Україну через історичні суперечки

Попри політичні й історичні суперечності між Україною та Польщею, польський бізнес не відмовляється від планів інвестувати в українську економіку.

Навпаки, підприємці розглядають Україну як стратегічний ринок і продовжують розширювати співпрацю, роблячи ставку на відбудову країни, енергетику, фінансовий сектор і ритейл.

Про це в інтерв’ю MIND розповів очільник Міжнародного товариства польських підприємців в Україні (МТППУ) Даріуш Гурчинський.

Незважаючи на чергове загострення політичних відносин між Києвом і Варшавою, під час конференції з питань відновлення України URC-2026, що відбулася у Гданську, було підписано низку меморандумів, листів про наміри та бізнес-угод між польськими й українськими компаніями.

Читайте також Польща не скасовуватиме заборону на імпорт української агропродукції

Представники польського бізнесу наголошують, що історичні питання не повинні руйнувати економічне партнерство. Польські компанії продовжують працювати в Україні, зберігати робочі місця, сплачувати податки та підтримувати українську економіку навіть в умовах війни.

Читайте також Україна та Польща на єдиному аграрному ринку ЄС: про виклики перед фермерами

Одним із ключових результатів URC-2026 стало підписання меморандуму між польським концерном Orlen та НАК «Нафтогаз України» щодо розширення співпраці в енергетичній сфері. Зокрема, польська компанія планує збільшити постачання американського скрапленого газу до України з близько 600 млн кубометрів минулого року до майже 1 млрд кубометрів у 2026 році. Крім того, Orlen веде переговори щодо можливого придбання частки в мережі АЗС «Укрнафта».

Ще одним важливим кроком стало укладення двох угод між Kredobank, який входить до групи PKO Bank Polski, та Європейським банком реконструкції та розвитку. Вони передбачають кредитування українського та польського бізнесу на загальну суму 100 млн євро, з яких 60 млн євро буде спрямовано на підтримку малого й середнього бізнесу, а ще 40 млн євро — великого бізнесу.

Mind За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.