Аграрії у першому півріччі майже на 20% збільшили реалізацію зерна Сьогодні 11:40 — Аграрний ринок

Аграрії у першому півріччі майже на 20% збільшили реалізацію зерна

За перші 6 місяців п.р. українські сільгосппідприємства реалізували 16,5 млн тонн зернових і зернобобових культур, що на 19,5% перевищує показник аналогічного періоду роком раніше.

Про це повідомляє ІА « АПК-Інформ », посилаючись на дані Держстату України.

Як уточнюється, основну частину зазначеного обсягу сформували кукурудза на зерно (11,3 млн тонн) і пшениця (4,6 млн тонн). Продажі пшениці і кукурудзи в річному зіставленні зросли на 11,3% та 23,0% відповідно.

Реалізація ячменю зросла на 17,7%, до 397,9 тис. тонн, а жита — на 4,7% у порівнянні з торішнім показником, до 22,5 тис. тонн.

Що стосується олійних культур, то їхня реалізація зросла на 0,4% у порівнянні з торішнім показником — до 4,5 млн тонн. При цьому зафіксовано зниження продажу соєвих бобів та насіння соняшнику — до 1,4 млн тонн (-8,4%) і 2,6 млн тонн (-7,4%) відповідно, тоді як реалізація насіння ріпаку зросла до 479,1 тис. тонн (в 3,4 раза).

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