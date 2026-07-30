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Аграрії у першому півріччі майже на 20% збільшили реалізацію зерна

Аграрний ринок
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Аграрії у першому півріччі майже на 20% збільшили реалізацію зерна
Аграрії у першому півріччі майже на 20% збільшили реалізацію зерна
За перші 6 місяців п.р. українські сільгосппідприємства реалізували 16,5 млн тонн зернових і зернобобових культур, що на 19,5% перевищує показник аналогічного періоду роком раніше.
Про це повідомляє ІА «АПК-Інформ», посилаючись на дані Держстату України.
Як уточнюється, основну частину зазначеного обсягу сформували кукурудза на зерно (11,3 млн тонн) і пшениця (4,6 млн тонн). Продажі пшениці і кукурудзи в річному зіставленні зросли на 11,3% та 23,0% відповідно.
Реалізація ячменю зросла на 17,7%, до 397,9 тис. тонн, а жита — на 4,7% у порівнянні з торішнім показником, до 22,5 тис. тонн.
Що стосується олійних культур, то їхня реалізація зросла на 0,4% у порівнянні з торішнім показником — до 4,5 млн тонн. При цьому зафіксовано зниження продажу соєвих бобів та насіння соняшнику — до 1,4 млн тонн (-8,4%) і 2,6 млн тонн (-7,4%) відповідно, тоді як реалізація насіння ріпаку зросла до 479,1 тис. тонн (в 3,4 раза).
За матеріалами:
agrotimes.ua
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