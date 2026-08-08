Інфляція в ЄС прискорилася: де ціни зростають найшвидше Сьогодні 21:01 — Світ

Інфляція в єврозоні прискорилася до 2,9% у липні

У липні 2026 року річна інфляція в країнах єврозони прискорилася до 2,9% порівняно з 2,8% у червні. Основною причиною стало подорожчання енергоносіїв на тлі загострення ситуації на Близькому Сході, що позначилося на вартості пального та газу.

Про це свідчать дані Євростату, пише Euronews.

Базова інфляція, яка не враховує ціни на енергоносії та продукти харчування, також зросла — з 2,4% до 2,5%.

Найбільший річний стрибок спостерігався в енергетиці, ціни на яку зросли на 10%, а в сфері послуг — на 3,3%.

Де інфляція найвища

Найвищий рівень інфляції в Єврозоні в липні був зафіксований у Литві — 5,6%.

До країн із найбільшою інфляцією також увійшли Болгарія (4,1%), Кіпр (4%), Іспанія (3,8%) та Хорватія (3,6%).

Найнижчі показники зареєстрували в Естонії (2%), Мальті (2,1%), Франції (2,4%), Латвії (2,5%), а також Австрії й Фінляндії (по 2,6%).

У Німеччині інфляція прискорилася до 2,8%, тоді як Італія вийшла на середній для єврозони рівень — 2,9%.

Країни з найвищою інфляцією в Єврозоні, Інфографіка: Euronews

Де ціни росли, а де знижувалися

Порівняно з червнем найбільше споживчі ціни підвищилися у Нідерландах (+1,5%), Німеччині (+0,9%) та Франції (+0,6%).

Водночас найсуттєвіше місячне зниження цін зафіксували у Греції (-1,4%), Італії (-1%), Латвії (-0,7%), а також Бельгії й Люксембурзі (по -0,6%).

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