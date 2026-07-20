Ринок праці в першому півріччі 2026 року: які вакансії закривають найшвидше, а які залишаються без відгуків Сьогодні 11:01 — Особисті фінанси

Роботодавці подали понад 240 тисяч вакансій

У першому півріччі 2026 року роботодавці найшвидше закривали вакансії продавців продовольчих товарів, водіїв та кухарів. Якщо ж говорити про професії, які неодноразово цього року з’являлися у вакансіях, проте не мали жодного зворотного зв’язку від шукачів роботи, то це: машиніст автомотриси, помічник машиніста електропоїзда, поїзний електромеханік.

Про це повідомляє Державна служба зайнятості.

Упродовж першого півріччя 2026 року роботодавці, які користувалися сервісами Державної служби зайнятості, подали понад 240 тис. вакансій. Із них вдалося укомплектувати 131,5 тис. Водночас до Державної служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні звернулися 230 тис. осіб, які отримали статус безробітного.

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Чому не всі вакансії вдається закрити

Основною причиною в службі називають невідповідність між навичками, кваліфікацією та кар’єрними очікуваннями шукачів роботи й реальними потребами роботодавців.

Скільки людей пройшли навчання

За шість місяців 2026 року за підтримки Державної служби зайнятості додаткове навчання пройшли 37 тис. осіб. Із них майже 30 тис. шукачів роботи здобували нові професійні знання та навички, зокрема понад 20 тис. навчалися у центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості.

Крім того, 4,1 тис. осіб отримали ваучери на навчання, що дало їм змогу опанувати нову професію або підвищити кваліфікацію.

Які вакансії найчастіше укомплектовували

Найвищі показники укомплектування мали такі вакансії:

продавець продовольчих товарів — 6,7 тис.;

водій автотранспортних засобів — 6,2 тис.;

кухар — 3,3 тис.;

бухгалтер — 2,7 тис.;

охоронник — 2,4 тис.;

адміністратор — 2,2 тис.

На які вакансії не було відгуків

Водночас цього року на окремі вакансії, які неодноразово з’являлися в базі Державної служби зайнятості, не надійшло жодного відгуку від шукачів роботи. Серед них:

машиніст автомотриси;

помічник машиніста електропоїзда;

поїзний електромеханік;

моторист;

машиніст установок збагачення та брикетування;

мийник літальних апаратів;

технік-метеоролог;

завідувач ветеринарної клініки.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на Work.ua писав , що в червні українські роботодавці не лише активно публікували вакансії, а й отримали рекордну кількість відгуків від кандидатів. Водночас найбільший попит зберігається на робітничі професії.

Аналітики зазначають, сезонність ринку праці змінилася. У червні компанії опублікували понад 114 тис. вакансій — один із найвищих показників від початку 2026 року. Одночасно роботодавці отримали рекордну кількість відгуків за останні роки.

Також ми розповідали , що майже кожен десятий працевлаштований українець або той, хто навчається, вже відчуває суттєву конкуренцію з боку технологій штучного інтелекту у своїй професійній сфері. Водночас понад половина респондентів не сприймають ШІ як загрозу для своєї роботи.

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