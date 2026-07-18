Ринок праці змінився: кого активно наймають влітку 2026 року Сьогодні 10:04

Як змінився ринок праці у 2026 році: аналітика Work.ua, Фото: magnific

Побутує думка, що літо — невдалий сезон для пошуку роботи: сезон відпусток нібито сповільнює найм, а кандидати рідше наважуються змінювати місце роботи. Проте у червні українські роботодавці не лише активно публікували вакансії, а й отримали рекордну кількість відгуків від кандидатів. Водночас найбільший попит зберігається на робітничі професії.

Про це свідчить дослідження Work.ua.

Потрібні гроші до зарплати? Обирайте кредит онлайн за кілька хвилин. Всі умови як на долоні завдяки сервісу від Finance.ua.

Аналітики зазначають, сезонність ринку праці змінилася. У червні компанії опублікували понад 114 тис. вакансій — один із найвищих показників від початку 2026 року. Одночасно роботодавці отримали рекордну кількість відгуків за останні роки.

«Для роботодавців це сигнал: не варто відкладати найм до осені, коли кількість вакансій сягне піку, і конкуренція за кандидатів буде вищою», — йдеться у дослідженні.

Яких працівників шукають найбільше

Попри традиційне літнє зростання попиту у сфері обслуговування, найбільше вакансій, як і раніше, припадає на робітничі спеціальності.

До п’ятірки категорій із найбільшою кількістю вакансій у червні увійшли:

робітничі спеціальності та виробництво — 21 669 вакансій;

сфера обслуговування — 20 204;

роздрібна торгівля — 12 310;

логістика, склад і ЗЕД — 12 100;

продажі та закупівлі — 11 346.

Порівняно з травнем найбільше зросла кількість вакансій у сфері HR та освіти — в обох на 6%. Аналітики пояснюють, що це цілком звична підготовка до сезону активного найму та початку навчального року.

Чи пропонують роботу молоді

Майже половина всіх вакансій (46%) доступна кандидатам без досвіду роботи. Крім того, кожна четверта пропозиція позначена як робота для студентів.

Водночас суттєво зросла й активність молодих шукачів роботи. Кількість кандидатів віком до 18 років за місяць збільшилася на 64%, а серед молоді 18−24 років — на 13%.

Найчастіше молоді українці шукали роботу у готельно-ресторанному бізнесі та туризмі (+27%), сфері обслуговування (+20%) та роздрібній торгівлі (+18%).

Дистанційна робота

Попит на віддалену зайнятість продовжує значно перевищувати пропозицію.

За даними Work.ua, кожен четвертий кандидат шукає саме дистанційну роботу, а третина усіх відгуків припадає саме на віддалені вакансії. Конкуренція за дистанційку у 5 разів перевищує середні показники, а на деякі посади — у 10−20 разів.

Читайте також Кадрова криза: яких фахівців найактивніше шукають роботодавці

При цьому дистанційні вакансії становлять лише близько 6% усіх пропозицій роботи, і їхня кількість практично не змінюється.

У червні шукачі найактивніше відгукувалися саме на дистанційні посади: директ-менеджер, оператор контакт-центру, Frontend Developer, вебдизайнер.

Географія ринку праці залишається нерівномірною

Аналітики зазначають, війна й далі впливає на ринок праці, а його відновлення залишається полярним.

У західних областях кількість вакансій перевищує довоєнний рівень, тоді як у прифронтових регіонах пропозицій роботи все ще значно менше.

Статистика відновлення ринку праці України, Інфографіка: Work.ua

Найнижчу конкуренцію серед кандидатів фіксують у Херсонській, Донецькій, Сумській, Запорізькій та Чернігівській областях.

«Очевидно, що відновлення ринку залежить не лише від загальної економічної активності, а й від безпекової ситуації, міграції населення та можливості бізнесу працювати в конкретному регіоні», — йдеться у дослідженні.

До цього Finance.ua зазначав , що спеціалісти зі значним досвідом, які виконують складну роботу або працюють в особливих умовах отримують найвищі зарплатні пропозиції в Україні. Також більше за інших платять фахівцям, яких сьогодні бракує на ринку праці.

Серед найбільш оплачуваних вакансій:

операційний директор — 92 тис. грн;

водій міжнародних перевезень — 66 тис. грн;

рієлтор — 58 тис. грн;

автомаляр — 57 тис. грн;

програміст — 52 тис. грн;

автослюсар — 47 тис. грн;

шеф-кухар — 46 тис. грн;

кранівник — 37 тис. грн.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.