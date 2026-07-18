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Ринок праці змінився: кого активно наймають влітку 2026 року

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Як змінився ринок праці у 2026 році: аналітика Work.ua
Як змінився ринок праці у 2026 році: аналітика Work.ua, Фото: magnific
Побутує думка, що літо — невдалий сезон для пошуку роботи: сезон відпусток нібито сповільнює найм, а кандидати рідше наважуються змінювати місце роботи. Проте у червні українські роботодавці не лише активно публікували вакансії, а й отримали рекордну кількість відгуків від кандидатів. Водночас найбільший попит зберігається на робітничі професії.
Про це свідчить дослідження Work.ua.
Аналітики зазначають, сезонність ринку праці змінилася. У червні компанії опублікували понад 114 тис. вакансій — один із найвищих показників від початку 2026 року. Одночасно роботодавці отримали рекордну кількість відгуків за останні роки.
«Для роботодавців це сигнал: не варто відкладати найм до осені, коли кількість вакансій сягне піку, і конкуренція за кандидатів буде вищою», — йдеться у дослідженні.

Яких працівників шукають найбільше

Попри традиційне літнє зростання попиту у сфері обслуговування, найбільше вакансій, як і раніше, припадає на робітничі спеціальності.
До п’ятірки категорій із найбільшою кількістю вакансій у червні увійшли:
  • робітничі спеціальності та виробництво — 21 669 вакансій;
  • сфера обслуговування — 20 204;
  • роздрібна торгівля — 12 310;
  • логістика, склад і ЗЕД — 12 100;
  • продажі та закупівлі — 11 346.
Порівняно з травнем найбільше зросла кількість вакансій у сфері HR та освіти — в обох на 6%. Аналітики пояснюють, що це цілком звична підготовка до сезону активного найму та початку навчального року.

Чи пропонують роботу молоді

Майже половина всіх вакансій (46%) доступна кандидатам без досвіду роботи. Крім того, кожна четверта пропозиція позначена як робота для студентів.
Водночас суттєво зросла й активність молодих шукачів роботи. Кількість кандидатів віком до 18 років за місяць збільшилася на 64%, а серед молоді 18−24 років — на 13%.
Найчастіше молоді українці шукали роботу у готельно-ресторанному бізнесі та туризмі (+27%), сфері обслуговування (+20%) та роздрібній торгівлі (+18%).

Дистанційна робота

Попит на віддалену зайнятість продовжує значно перевищувати пропозицію.
За даними Work.ua, кожен четвертий кандидат шукає саме дистанційну роботу, а третина усіх відгуків припадає саме на віддалені вакансії. Конкуренція за дистанційку у 5 разів перевищує середні показники, а на деякі посади — у 10−20 разів.
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При цьому дистанційні вакансії становлять лише близько 6% усіх пропозицій роботи, і їхня кількість практично не змінюється.
У червні шукачі найактивніше відгукувалися саме на дистанційні посади: директ-менеджер, оператор контакт-центру, Frontend Developer, вебдизайнер.

Географія ринку праці залишається нерівномірною

Аналітики зазначають, війна й далі впливає на ринок праці, а його відновлення залишається полярним.
У західних областях кількість вакансій перевищує довоєнний рівень, тоді як у прифронтових регіонах пропозицій роботи все ще значно менше.
Статистика відновлення ринку праці України
Статистика відновлення ринку праці України, Інфографіка: Work.ua
Найнижчу конкуренцію серед кандидатів фіксують у Херсонській, Донецькій, Сумській, Запорізькій та Чернігівській областях.
«Очевидно, що відновлення ринку залежить не лише від загальної економічної активності, а й від безпекової ситуації, міграції населення та можливості бізнесу працювати в конкретному регіоні», — йдеться у дослідженні.
До цього Finance.ua зазначав, що спеціалісти зі значним досвідом, які виконують складну роботу або працюють в особливих умовах отримують найвищі зарплатні пропозиції в Україні. Також більше за інших платять фахівцям, яких сьогодні бракує на ринку праці.
Серед найбільш оплачуваних вакансій:
  • операційний директор — 92 тис. грн;
  • водій міжнародних перевезень — 66 тис. грн;
  • рієлтор — 58 тис. грн;
  • автомаляр — 57 тис. грн;
  • програміст — 52 тис. грн;
  • автослюсар — 47 тис. грн;
  • шеф-кухар — 46 тис. грн;
  • кранівник — 37 тис. грн.
За матеріалами:
Finance.ua
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