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Як позичати гроші друзям, щоб не втратити кошти і не зіпсувати стосунки

Особисті фінанси
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Що варто врахувати перед тим, як позичити гроші другу
Що варто врахувати перед тим, як позичити гроші другу, Фото: magnific
Борги нерідко стають причиною конфліктів і втрати довіри. Щоб уникнути неприємних ситуацій, варто заздалегідь узгоджувати між друзями чи родичами про умови повернення коштів.
Про це повідомляють фахівці «Фінкульту».

Як правильно позичати кошти друзям

Спершу реально оцініть власні фінансові можливості. Позичати рекомендують лише ту суму, з якою ви готові тимчасово розлучитися. Не варто позичати кошти, відкладені на оплату житла, комунальних послуг, лікування або фінансову «подушку безпеки».
Перед тим, як позичити кошти, домовтеся про суму, термін повернення та спосіб розрахунку. Чіткі домовленості допомагають уникнути непорозумінь у майбутньому.
Якщо йдеться про значну суму, фахівці рекомендують оформити нотаріальну домовленість письмово. Це не свідчить про недовіру, а лише захищає інтереси обох сторін і допомагає уникнути суперечок.
Також не соромтеся нагадувати про повернення боргу після завершення погодженого строку, адже домовленості мають виконуватися.

Що робити, якщо гроші позичаєте ви

Фахівці рекомендують не брати в борг більше, ніж ви реально здатні повернути, а також заздалегідь оцінити свої можливості виконати зобов’язання у визначений термін.
Якщо виникли труднощі, не уникайте розмови. Завчасно повідомте про ситуацію та запропонуйте новий реалістичний графік повернення.
Експерти наголошують, що саме прозорі правила, взаємна повага та відповідальне ставлення до фінансових зобов’язань допомагають уникнути конфліктів і не втратити ні гроші, ні дружбу.
За матеріалами:
Finance.ua
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