Скільки коштує державне утримання в закладах (які умови) Сьогодні 16:15 — Особисті фінанси

Скільки коштує державне утримання в закладах (які умови)

Якщо пенсіонер перебуває на повному державному утриманні у відповідній установі йому виплачується 25% призначеної пенсії.

Про це повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України в Луганській області.

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Виплата пенсії здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому пенсіонер зарахований на повне державне утримання.

Розміри пенсії та утримання

Якщо розмір пенсії перевищує вартість утримання в установі (закладі), виплачується різниця між пенсією і вартістю утримання, але не менше 25% призначеної пенсії.

Особам, які одержують пенсію за особливі заслуги згідно зі статтею 14 Закону України № 1767-ІІІ від 01.06.2000 «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» і перебувають на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі), така пенсія виплачується у призначеному розмірі.

Якщо у пенсіонера, який перебуває на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі), є непрацездатні члени сім’ї, які перебувають на його утриманні, пенсія виплачується таким чином:

25% самому пенсіонерові,

а інша частина пенсії, але не більше ніж 50% призначеного розміру пенсії — зазначеним членам сім’ї.

Якщо пенсіонер не проживав у закладі, а був у лікарні чи відпустці, то з дати його вибуття до дати повернення включно йому виплачуватимуть пенсію у призначеному розмірі.

Дітям-сиротам за період перебування на повному державному утриманні пенсія у зв’язку з втратою годувальника виплачується у повному розмірі та перераховується на їхні поточні рахунки в банку.

Іншим дітям, які перебувають на повному державному утриманні, виплачується 50% призначеної пенсії у зв’язку з втратою годувальника та перераховується на їхні поточні рахунки в банку.

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