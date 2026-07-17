Чи витіснять іноземці українців з ринку праці? Що про це думає бізнес Сьогодні 15:00 — Особисті фінанси

Питання залучення іноземних працівників поступово переходить із теоретичної площини у практичну

Попри те, що дефіцит кадрів продовжує посилюватися, а більшість компаній очікують подальшого погіршення ситуації, готовність бізнесу розглядати найм іноземних працівників залишається низькою.

Про це повідомляє OLX Робота

Кадрову кризу відчувають 78% роботодавців

Дефіцит кадрів залишається одним із головних викликів для українського бізнесу. За даними дослідження OLX Робота, у 2026 році 78% роботодавців повідомили про нестачу працівників. Для порівняння, торік про кадрову кризу заявляли 60% компаній.

Водночас бізнес стає дедалі менш оптимістичним щодо майбутнього ринку праці. Так, 68% роботодавців вважають, що протягом наступного року ситуація з дефіцитом кадрів погіршуватиметься. Лише 10% переконані, що кадрова криза поступово зникне.

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Для порівняння, у 2025 році негативний прогноз щодо ситуації на ринку праці давали 40% роботодавців, тоді як майже третина компаній (29%) очікувала поступового покращення.

Кадрову кризу відчувають 78% роботодавців, Інфографіка OLX Робота

Найм іноземців

Попри поглиблення кадрової кризи, більшість українських роботодавців поки не розглядають працевлаштування іноземних працівників як рішення проблеми.

Лише 8% компаній заявили, що готові розглядати найм іноземців у разі подальшого загострення кадрового дефіциту. Рік тому таких роботодавців було навіть більше — 13%.

Які бар’єри бачать роботодавці

Найбільшим бар’єром для працевлаштування іноземних працівників українські компанії називають мовний бар’єр. У 2026 році його відзначили 51% роботодавців. Для порівняння, торік цей показник становив лише 27%.

Ще 42% респондентів переконані, що в їхній галузі наразі немає потреби в іноземних працівниках.

Серед інших бар’єрів:

32% — законодавчі складнощі (дозволи, реєстрація, візи), проти 18% у 2025 році;

28% — відсутність досвіду роботи з іноземними працівниками;

28% — культурні та організаційні відмінності;

19% — відсутність внутрішньої готовності або підтримки з боку колективу;

14% — не знають, де шукати відповідних кандидатів.

Цікаво, що порівняно з минулим роком роботодавці значно частіше почали говорити саме про практичні труднощі інтеграції іноземних працівників — мовну адаптацію, юридичні процедури та культурні особливості.

8% компаній готові розглядати найм іноземців, Інфографіка OLX Робота

Пошукачі роботи також ставляться до цього насторожено

Дослідження також зафіксувало насторожене ставлення українських пошукачів роботи до потенційного збільшення кількості іноземних працівників, попри відсутність суттєвого притоку іноземців в Україну.

Одним із головних факторів стало відчуття, що інтереси українських громадян можуть відійти на другий план. Про це заявили 56% опитаних кандидатів.

Ще 46% респондентів серед ризиків назвали мовний бар’єр, а 41% — культурні та релігійні відмінності.

Інфографіка OLX Робота

Що може змусити бізнес переглянути позицію

Попри «обережне» ставлення до найму іноземних працівників, роботодавці називають низку факторів, які могли б змусити їх переглянути свою позицію.

Найчастіше бізнес згадує податкові пільги або фінансові стимули для роботодавців — цей варіант обрали 36% респондентів. Стільки ж компаній зазначають, що активніше розглядатимуть залучення іноземців у разі подальшого загострення дефіциту українських кадрів. Ще 29% роботодавців хотіли б мати гарантії кваліфікації та сертифікації кандидатів.

Майже чверть опитаних вважає важливим спрощення процедур працевлаштування, а 22% говорять про необхідність спеціалізованих програм з підбору іноземного персоналу та позитивних прикладів інших компаній.

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Це свідчить про те, що для багатьох роботодавців питання полягає не стільки у самому наймі іноземців, скільки у створенні зрозумілих та безпечних механізмів їх залучення.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що дефіцит робочої сили перестав бути тимчасовим наслідком війни та перетворився на один із ключових викликів для української економіки. Найгостріше проблема проявляється у виробництві, торгівлі, логістиці, будівництві та сфері послуг — тобто в галузях, де традиційно існує високий попит на лінійний персонал.

Конкуренція за працівників змушує бізнес підвищувати заробітні плати. За даними дослідження, кожен четвертий роботодавець за останній рік збільшив зарплати щонайменше на 10%, а середнє зростання заробітних плат на ринку становило близько 20%.

Втім, цього вже недостатньо для залучення нових співробітників. Кандидати дедалі частіше оцінюють не лише рівень доходу, а й корпоративну культуру, можливості навчання, гнучкий графік роботи, можливість працювати дистанційно, соціальний пакет та репутацію компанії.

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