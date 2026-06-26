Буданов: Україні доведеться залучати іноземних фахівців для розвитку економіки Сьогодні 12:02 — Особисті фінанси

Керівник Офісу президента Кирило Буданов

Україні доведеться не лише повертати своїх громадян з-за кордону, а й залучати іноземних фахівців, оскільки без цього буде складно забезпечити стале економічне зростання.

Про це, як повідомляє РБК-Україна, заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов під час зустрічі зі студентами Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Демографічний виклик для України

Під час виступу Буданов нагадав, що у 1995−1996 роках населення України становило близько 52 млн осіб. Нині цей показник суттєво нижчий.

«Зараз нас менше. Не хочу нікого лякати, але значно менше», — сказав він.

За словами керівника Офісу президента, підвищення продуктивності праці саме по собі не розв’яже проблему. Він наголосив, що демографічне навантаження на одного працівника вже є критичним, а дефіцит кадрів відчувається навіть в умовах війни.

Залучення іноземних спеціалістів

На думку Буданова, вирішити проблему можна за двома основними напрямами: стимулювати повернення українців з-за кордону та залучати кваліфікованих фахівців з інших країн.

«Нам доведеться і повертати громадян, і залучати фахівців з різних куточків світу. Іншого варіанту не буде», — наголосив він.

Водночас керівник Офісу президента висловив переконання, що за належних умов демографічну ситуацію можна поступово покращити.

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«Якщо створимо правильний економічний клімат тут і відчуття безпеки — над цим можна вже працювати. Без економіки нічого не буде», — зазначив Буданов.

Він також прокоментував резонансні історії про нібито масову появу мігрантів на вулицях України.

За його словами, Україна є толерантною державою, де століттями мирно живуть представники різних етносів і релігій.

Історії про протести проти мігрантів він назвав інформаційною спецоперацією проти України.

«Потрібна і роз’яснювальна робота, і самосвідомість. Без цього нічого не буде. Якщо ви хочете, щоб вас хтось обдурив — вас обдурять», — підсумував Буданов.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що в Україні склалася ситуація, коли одночасно спостерігаються високий рівень безробіття та гострий дефіцит кадрів. За оцінками, без роботи можуть залишатися близько 1,1 млн осіб, тоді як роботодавці не можуть закрити до 70% відкритих вакансій через нестачу працівників.

На початку травня керівники кількох українських міст повідомляли про появу іноземних робітників на будівництві та в дорожніх роботах. Йдеться насамперед про сфери, де традиційно спостерігається дефіцит робочої сили. Водночас залучення трудових мігрантів не означає витіснення українців з ринку праці. Навпаки, іноземці здебільшого займають вакансії, на які місцевих працівників знайти не вдається. Подібна практика давно застосовується в багатьох країнах ЄС.

Також ми писали , що залучення іноземної робочої сили не є основним напрямом державної політики у сфері зайнятості та розглядається лише як один із додаткових механізмів подолання кадрового дефіциту.

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