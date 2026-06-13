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Іноземні працівники не замінять українців: уряд назвав пріоритети на ринку праці

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Іноземних працівників розглядають лише як додатковий ресурс для ринку праці
Іноземних працівників розглядають лише як додатковий ресурс для ринку праці
Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що залучення іноземної робочої сили не є основним напрямом державної політики у сфері зайнятості та розглядається лише як один із додаткових механізмів подолання кадрового дефіциту.
Про це повідомляє глава уряду у відповіді на електронну петицію.

Держава орієнтується на українських працівників

За словами Свириденко, повномасштабна війна суттєво вплинула на український ринок праці. російська агресія спричинила масштабне переміщення населення, руйнування підприємств і виробничої інфраструктури, скорочення кількості робочих місць та зміну економічної активності між регіонами.
У цих умовах пріоритетом для держави залишається залучення до роботи громадян, які перебувають в Україні або можуть повернутися з-за кордону.
Йдеться насамперед про молодь, жінок, ветеранів, людей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб та громадян старшого віку.
Прем’єрка зазначила, що для цих категорій населення мають бути доступні програми професійної орієнтації, перекваліфікації, створення адаптованих робочих місць та інклюзивні механізми працевлаштування.

Яку роль відіграватимуть іноземні працівники

Водночас вона наголосила, що залучення іноземних працівників може використовуватися лише як допоміжний інструмент для покриття нестачі кадрів в окремих галузях економіки.
Окремо уряд підтримує ідею повернення українців, які перебувають за кордоном та готові долучитися до відбудови країни. При цьому питання бронювання таких працівників має вирішуватися відповідно до чинного законодавства.
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За словами Свириденко, Кабінет Міністрів продовжує реалізовувати заходи, спрямовані на розвиток конкурентної економіки, залучення інвестицій та формування сучасної й гнучкої політики зайнятості населення.
Раніше Finance.ua писав, заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства Дарія Марчак заявила, що тема іноземних трудових мігрантів в українському інформпросторі переобтяжена міфами та перебільшеннями.
Вартість залучення одного іноземного працівника становить від 75 тис. до 150 тис. грн з урахуванням послуг рекрутерів, логістики та супутніх витрат.
Натомість перенавчання громадянина України обходиться значно дешевше.
«Це 20−30 тис. грн, і у вас людина, яка вже знає мову, в якої вже є житло, вона вже інтегрована всередині країни, і ви просто даєте їй необхідні знання», — сказала Марчак.
За матеріалами:
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