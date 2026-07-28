Де найдешевше відпочити в ЄС (таблиця) Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

Де найдешевше відпочити в ЄС (таблиця)

Finance.ua проаналізував ринок туристичних послуг і порахував реальний чек на відпочинок у найпопулярніших доступних напрямках цього сезону.

Для об’єктивного порівняння розраховано орієнтовні витрати для пари з двох дорослих людей на 7 днів у високий сезон (липень-серпень).

Усі варіанти зведено до єдиного стандарту: проживання в готелі 3 зірки або апартаментах зі сніданками (або самостійним харчуванням) + витрати на харчування у закладах та кишенькові витрати.

Напрямок Дорога зі Львова (на двох туди й назад) Проживання (7 ночей) Харчування та витрати на місці Загальний чек Болгарія (автобус) 160 євро 380 євро 350 євро 890 євро ~42 тис. гривень Албанія (автобус) 290 євро 450 євро 300 євро 1,04 тис. євро ~49 тис. гривень Чорногорія (автобус) 290 євро 550 євро 450 євро 1,29 тис. євро ~60 тис. гривень Греція (автобус) 320 євро 620 євро 420 євро 1,36 тис. євро ~64 тис. гривень Туреччина (трансфер до Жешува + авіа) 440 євро 550 євро 400 євро 1,39 тис. євро ~65 тис. гривень

Дрібні щоденні витрати

Під час планування бюджету варто враховувати дрібні витрати на курорті. Оренда шезлонгів, кава або купівля питної води за тиждень суттєво збільшують підсумковий чек.

Висновки

За однакових умов проживання та харчування з виїздом зі Львова найдешевшим напрямком для українців 2026 року залишається Болгарія (від 42 тис. гривень на двох за тиждень) завдяки найменшим витратам на дорогу.

Для тих, хто бажає поєднати відпочинок із самостійним екскурсійним маршрутом підійдуть Албанія (від 49 тис. гривень) та Чорногорія (від 60 тис. гривень).

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