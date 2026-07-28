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Де найдешевше відпочити в ЄС (таблиця)

Особисті фінанси
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Де найдешевше відпочити в ЄС (таблиця)
Де найдешевше відпочити в ЄС (таблиця)
Finance.ua проаналізував ринок туристичних послуг і порахував реальний чек на відпочинок у найпопулярніших доступних напрямках цього сезону.
Для об’єктивного порівняння розраховано орієнтовні витрати для пари з двох дорослих людей на 7 днів у високий сезон (липень-серпень).
Усі варіанти зведено до єдиного стандарту: проживання в готелі 3 зірки або апартаментах зі сніданками (або самостійним харчуванням) + витрати на харчування у закладах та кишенькові витрати.
НапрямокДорога зі Львова (на двох туди й назад)Проживання (7 ночей)Харчування та витрати на місціЗагальний чек
Болгарія (автобус)160 євро380 євро350 євро890 євро ~42 тис. гривень
Албанія (автобус)290 євро450 євро300 євро1,04 тис. євро ~49 тис. гривень
Чорногорія (автобус)290 євро550 євро450 євро1,29 тис. євро ~60 тис. гривень
Греція (автобус)320 євро620 євро420 євро1,36 тис. євро ~64 тис. гривень
Туреччина (трансфер до Жешува + авіа)440 євро550 євро400 євро1,39 тис. євро ~65 тис. гривень
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Дрібні щоденні витрати

Під час планування бюджету варто враховувати дрібні витрати на курорті. Оренда шезлонгів, кава або купівля питної води за тиждень суттєво збільшують підсумковий чек.
Де найдешевше відпочити в ЄС (таблиця)

Висновки

За однакових умов проживання та харчування з виїздом зі Львова найдешевшим напрямком для українців 2026 року залишається Болгарія (від 42 тис. гривень на двох за тиждень) завдяки найменшим витратам на дорогу.
Для тих, хто бажає поєднати відпочинок із самостійним екскурсійним маршрутом підійдуть Албанія (від 49 тис. гривень) та Чорногорія (від 60 тис. гривень).
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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