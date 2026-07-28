Де найдешевше відпочити в ЄС (таблиця)
|Напрямок
|Дорога зі Львова (на двох туди й назад)
|Проживання (7 ночей)
|Харчування та витрати на місці
|Загальний чек
|Болгарія (автобус)
|160 євро
|380 євро
|350 євро
|890 євро ~42 тис. гривень
|Албанія (автобус)
|290 євро
|450 євро
|300 євро
|1,04 тис. євро ~49 тис. гривень
|Чорногорія (автобус)
|290 євро
|550 євро
|450 євро
|1,29 тис. євро ~60 тис. гривень
|Греція (автобус)
|320 євро
|620 євро
|420 євро
|1,36 тис. євро ~64 тис. гривень
|Туреччина (трансфер до Жешува + авіа)
|440 євро
|550 євро
|400 євро
|1,39 тис. євро ~65 тис. гривень
Дрібні щоденні витрати
Висновки
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