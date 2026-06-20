Майже половина компаній не готові наймати іноземців найближчим часом — опитування Сьогодні 07:09

Більшість компаній не планують залучати іноземних працівників найближчим часом, Фото: magnific

45% компаній наразі не розглядають можливість найму іноземних працівників, 41% - допускають її лише теоретично. Активно розглядають таку опцію 12% респондентів, і лише 2% вже мають відповідний досвід залучення іноземних фахівців.

Про це повідомляє пресслужба Європейської Бізнес Асоціації, яка провела опитування серед членських компаній щодо досвіду та бар’єрів залучення іноземних працівників в Україні.

Які виклики бачить бізнес

Зазначається, що серед ключових викликів бізнес називає:

мовний бар’єр,

складність адаптації працівників,

бюрократичні процедури,

високу вартість легалізації та тривалі строки оформлення.

Серед компаній, які вже мають практичний досвід, 87% вважають чинні процедури працевлаштування іноземців складними, зокрема 33% - надмірно складними, тоді як 13% оцінюють їх як прості та зрозумілі.

Процес залучення іноземного працівника в Україні зазвичай триває від 1 до 6 місяців: 36% компаній зазначають термін 1−3 місяці, 42% - 3−6 місяців, 19% - понад пів року, і лише 3% - до одного місяця.

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Найбільш суттєвими додатковими витратами, пов’язаними із залученням працівників з-за кордону, бізнес називає житло, оформлення документів та послуги посередників.

Більшість компаній залучають іноземних працівників переважно з країн ЄС, у поодиноких випадках — з країн Азії. Найчастіше це технічний та обслуговуючий персонал або топменеджмент/C-level.

Майже половина опитаних, а саме 48% компаній залучають іноземних фахівців на довгостроковий період (1−3 роки).

При цьому 58% респондентів не вважають найм іноземних працівників економічно вигіднішим для компанії, і тільки 3% дотримуються протилежної думки.

Серед змін, які могли б полегшити процес, бізнес насамперед називає цифровізацію процедур, спрощення дозволів і міграційних вимог, зниження вартості та скорочення строків оформлення.

Варто зазначити, що 41% компаній вважають, що посилення державної підтримки працевлаштування ВПО могло б зменшити потребу в залученні іноземних працівників, ще 37% - що це частково вплинуло б на ситуацію.

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