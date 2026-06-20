Майже половина компаній не готові наймати іноземців найближчим часом — опитування
45% компаній наразі не розглядають можливість найму іноземних працівників, 41% - допускають її лише теоретично. Активно розглядають таку опцію 12% респондентів, і лише 2% вже мають відповідний досвід залучення іноземних фахівців.
Про це повідомляє пресслужба Європейської Бізнес Асоціації, яка провела опитування серед членських компаній щодо досвіду та бар’єрів залучення іноземних працівників в Україні.
Які виклики бачить бізнес
Зазначається, що серед ключових викликів бізнес називає:
- мовний бар’єр,
- складність адаптації працівників,
- бюрократичні процедури,
- високу вартість легалізації та тривалі строки оформлення.
Серед компаній, які вже мають практичний досвід, 87% вважають чинні процедури працевлаштування іноземців складними, зокрема 33% - надмірно складними, тоді як 13% оцінюють їх як прості та зрозумілі.
Процес залучення іноземного працівника в Україні зазвичай триває від 1 до 6 місяців: 36% компаній зазначають термін 1−3 місяці, 42% - 3−6 місяців, 19% - понад пів року, і лише 3% - до одного місяця.
Найбільш суттєвими додатковими витратами, пов’язаними із залученням працівників з-за кордону, бізнес називає житло, оформлення документів та послуги посередників.
Більшість компаній залучають іноземних працівників переважно з країн ЄС, у поодиноких випадках — з країн Азії. Найчастіше це технічний та обслуговуючий персонал або топменеджмент/C-level.
Майже половина опитаних, а саме 48% компаній залучають іноземних фахівців на довгостроковий період (1−3 роки).
При цьому 58% респондентів не вважають найм іноземних працівників економічно вигіднішим для компанії, і тільки 3% дотримуються протилежної думки.
Серед змін, які могли б полегшити процес, бізнес насамперед називає цифровізацію процедур, спрощення дозволів і міграційних вимог, зниження вартості та скорочення строків оформлення.
Варто зазначити, що 41% компаній вважають, що посилення державної підтримки працевлаштування ВПО могло б зменшити потребу в залученні іноземних працівників, ще 37% - що це частково вплинуло б на ситуацію.
Поділитися новиною
Також за темою
Samsung розробляє плавучі дата-центри для зростаючих потреб ШІ
ПартнерськаDOROFEEVA стала культурною партнеркою Binance в Україні
На ринок вийшов новий BYD Seal 08: до 900 км запасу ходу і зарядка за 9 хвилин (фото)
Названо найнадійніші авто преміумкласу (фото)
5 помилок у догляді за авто влітку
LG створить у Південній Кореї центр для навчання гуманоїдних роботів