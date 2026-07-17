НБУ розширив способи підтвердження особи в банках Сьогодні 12:03 — Особисті фінанси

Банки отримали нові можливості для верифікації клієнтів

Національний банк України розширив перелік способів верифікації клієнтів-фізичних осіб для потреб фінансової інклюзії, а також надав право здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнтів комерційним агентам банку фінансової інклюзії.

Про це повідомила пресслужба Національного банку.

Відповідні зміни до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу враховують потреби клієнтів і сприятимуть подальшому розвитку фінансової інклюзії в Україні. Документ набирає чинності 17 липня 2026 року.

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Нові можливості для верифікації клієнтів

Національний банк визначив нові особливості процедури ідентифікації та верифікації клієнтів.

Під час верифікації передбачено можливість пред’явлення оригіналу документа третьою особою (супроводжувачем або довіреною особою) чи за допомогою працівника банку, який здійснює верифікацію, якщо клієнт не може зробити це самостійно.

Крім того, згода клієнта на проведення фотофіксації може бути підтверджена за допомогою аудіо- або відеозапису у разі неможливості засвідчити її власноручним чи електронним підписом.

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Відповідно до норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні» банк фінансової інклюзії отримав можливість залучати комерційного агента для встановлення вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією та здійснювати ідентифікацію та верифікацію в порядку, визначеному Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу.

Такий підхід сприятиме поглибленню фінансової інклюзії та вдосконаленню процедур здійснення банками ідентифікації та верифікації фізичних осіб.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що в Києві 20-річний ветеран, який втратив усі кінцівки на війні, не зміг відновити банківську карту, бо не зміг тримати її для підтвердження. Співробітник ПриватБанку повідомив, що для завершення процедури необхідно взяти картку в руки та потримати її біля обличчя для фотофіксації. Як альтернативу, представники банку запропонували оформити довіреність і видати картку на ім’я медичного куратора. Ветеран від цього варіанту відмовився.

Пізніше у фінустанові заявили, що ця ситуація є неприпустимою. Банк пообіцяв провести внутрішню роботу, щоб унеможливити подібні випадки у майбутньому.

У фінустанові також заявили, що планують запровадити системні зміни у роботі з військовими та ветеранами, а також людьми з інвалідністю після неприпустимої ситуації, що сталася із ветераном у Києві.

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