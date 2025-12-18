У ПриватБанку не видали картку ветерану з ампутацією всіх кінцівок: реакція банку та НБУ Сьогодні 10:25

У Києві 20-річний ветеран, який втратив усі кінцівки на війні, не зміг відновити банківську карту, бо не зміг тримати її для підтвердження.

Про цю історію розповіла керівниця патронатної служби «Янголи» Олена Толкачова.

За її словами, військовослужбовець пішов на фронт у 18 років. Під час бойових дій у районі Ізюму на Харківщині він зазнав важких поранень і втратив усі кінцівки. Телефон з банківськими картками було втрачено під час бою.

Медичний куратор патронатної служби супроводжував пораненого до відділення ПриватБанку на проспекті Берестейському, 27-А для відновлення картки, на яку мають надходити державні виплати.

За словами Толкачової, співробітник банку повідомив, що для завершення процедури необхідно взяти картку в руки та потримати її біля обличчя для фотофіксації. «У людини немає рук. Немає рук — немає картки. Тримати картку іншій людині „не можна“», — наголосила Толкачова.

Як альтернативу, представники банку запропонували оформити довіреність і видати картку на ім’я медичного куратора. Ветеран від цього варіанту відмовився.

У результаті військовий вирішив чекати на протезування руки, щоб мати змогу самостійно пройти процедуру відновлення картки. «Поранений вирішив чекати на протез руки. Місяці. Можливо рік. Без грошей, які держава йому винна», — зазначила керівниця патронатної служби.

Реакція ПриватБанку

У фінустанові заявили, що ця ситуація є неприпустимою.

«Наразі банк з’ясовує всі обставини інциденту. ПриватБанк особисто забезпечить доставку всіх необхідних банківських карток клієнту у найкоротші терміни», — повідомили в банку.

Крім того, банк проведе внутрішню роботу, щоб унеможливити подібні випадки у майбутньому.

Реакція НБУ

Голова Національного банку України Андрій Пишний на своїй сторінці у Facebook написав , що особисто доставить картку разом із вибаченнями.

«Я з болем прочитав цей допис. Не можу збагнути, про що і чим думали в банку. Але точно знаю, що так не має бути. І так не буде! Не буде! Висновки будуть, реакція буде, а подібного — не буде. Я доставлю картку особисто разом із вибаченням від усіх нас», — сказано в повідомленні.

