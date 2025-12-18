Грай-стрибай — святкову знижку забирай: онлайн-гра від Академії Мінфін Сьогодні 11:45

Грай-стрибай — святкову знижку забирай: онлайн-гра від Академії Мінфін

Академія Мінфін підготувала подарунки до зимових свят. Зіграйте в онлайн-гру разом із Сантою та здобудьте для себе знижку на курси від найкращих експертів України у фінансах та інвестиціях. Розпочніть новий рік з навчання, що мотивує досягти більшого в новому році.

Гра буде доступна до 11 січня 2026 року включно. За цей час кожен учасник може зробити необмежену кількість спроб і покращувати свій результат. Розповідаємо детальніше.

Суть гри

Завдання гравця — допомогти Санті пройти всі перешкоди на шляху до фінансової винагороди. Стрибайте між червоними подарунками та заробляйте бали. Що більше балів — то більша персональна знижка.

🎁 Максимальна знижка — мінус 50% від вартості обраного курсу.

Керуйте Сантою за допомогою стрілок на клавіатурі:

⬅️ ➡️ — біг вліво та вправо

⬆️ — стрибок угору

Запрошуйте друзів до гри

Поділіться посиланням на гру з друзями чи колегами та влаштуйте мінізмагання: чий Санта подолає більше червоних перешкод і схопить більшу знижку? Разом веселіше й азартніше.

Які курси будуть доступні зі знижкою

Знижка діятиме майже на всі курси, воркшопи та інтенсиви Академії Мінфін

Портфельне інвестування

Інвестиційний трамплін

Інвестування у дохідну нерухомість

Інвестування в ETFs

Антикризові інвестиції

Воркшоп «AI та інвестиції»

Воркшоп «Криптопрорив 3.0»

Всі програми доступні онлайн, у записі, тож ви можете легко інтегрувати навчання у свій щільний графік.

Як отримати знижку

Пройдіть гру до кінця та зафіксуйте свій результат — зробіть скриншот з вказаною кількістю балів та відповідною знижкою. Надішліть скриншот менеджеру Відділу турботи в Telegram — за цим посиланням. У відповідь отримайте промокод, що дає знижку на обраний курс.

Зверніть увагу!

Один учасник може обрати лише один курс для отримання знижки. Знижка не сумується з іншими акційними пропозиціями, промокодами або знижками Академії Мінфін.

Санта вже на старті, а ви готові? Натискайте на кнопку, щоб розпочати.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.