Грай-стрибай — святкову знижку забирай: онлайн-гра від Академії Мінфін
Академія Мінфін підготувала подарунки до зимових свят. Зіграйте в онлайн-гру разом із Сантою та здобудьте для себе знижку на курси від найкращих експертів України у фінансах та інвестиціях. Розпочніть новий рік з навчання, що мотивує досягти більшого в новому році.
Гра буде доступна до 11 січня 2026 року включно. За цей час кожен учасник може зробити необмежену кількість спроб і покращувати свій результат. Розповідаємо детальніше.
Суть гри
Завдання гравця — допомогти Санті пройти всі перешкоди на шляху до фінансової винагороди. Стрибайте між червоними подарунками та заробляйте бали. Що більше балів — то більша персональна знижка.
🎁 Максимальна знижка — мінус 50% від вартості обраного курсу.
Керуйте Сантою за допомогою стрілок на клавіатурі:
⬅️ ➡️ — біг вліво та вправо
⬆️ — стрибок угору
Запрошуйте друзів до гри
Поділіться посиланням на гру з друзями чи колегами та влаштуйте мінізмагання: чий Санта подолає більше червоних перешкод і схопить більшу знижку? Разом веселіше й азартніше.
Які курси будуть доступні зі знижкою
Знижка діятиме майже на всі курси, воркшопи та інтенсиви Академії Мінфін:
- Портфельне інвестування
- Інвестиційний трамплін
- Інвестування у дохідну нерухомість
- Інвестування в ETFs
- Антикризові інвестиції
- Воркшоп «AI та інвестиції»
- Воркшоп «Криптопрорив 3.0»
Всі програми доступні онлайн, у записі, тож ви можете легко інтегрувати навчання у свій щільний графік.
Як отримати знижку
- Пройдіть гру до кінця та зафіксуйте свій результат — зробіть скриншот з вказаною кількістю балів та відповідною знижкою.
- Надішліть скриншот менеджеру Відділу турботи в Telegram — за цим посиланням.
- У відповідь отримайте промокод, що дає знижку на обраний курс.
Зверніть увагу!
Один учасник може обрати лише один курс для отримання знижки. Знижка не сумується з іншими акційними пропозиціями, промокодами або знижками Академії Мінфін.
Санта вже на старті, а ви готові? Натискайте на кнопку, щоб розпочати.
