В Китаї сонячна електростанція «розбудила» пустелю, — вчені

Сонячна енергетика сьогодні вважається дуже перспективною, хоч існують певні занепокоєння щодо екологічного впливу сонячних панелей під час експлуатації і особливо після закінчення строку їх роботи. Однак принаймні в деяких ситуаціях сонячні панелі, схоже, дають відчутний позитивний ефект для екології.

Нове дослідження, проведене в пустелі Талатан на заході Китаю, показує, що розміщені там сонячні панелі створили власний мікроклімат, змінивши склад ґрунту і посприявши росту рослинності

Дослідники з Сіаньського технологічного університету оглянули велику сонячну електростанцію потужністю один гігават, що займає значну площу в безплідній пустелі. Команда проаналізувала 57 екологічних показників, включно з хімічним складом ґрунту, температурою, вологістю та біорізноманіттям.

Дослідження показало, що загальне «здоров'я» ґрунту безпосередньо під сонячнимии панелями є вдвічі кращим, ніж нічим не прикритий грунт пустелі. Причина є досить очевидною: панелі забезпечують постійну тінь, утримуючи вологу та знижуючи температуру ґрунту. В умовах пустелі, коли води і так дуже мало, це значні зміни, що сприяють росту рослин та розвитку мікроскопічних організмів, що впливають на родючість ґрунту.

Дослідники припускають, що великі сонячні електростанції можуть бути не просто джерелом енергії для людської цивілізації, але також інструментом оздоровлення пустельних районів. Разом з тим дослідники наголошують на необхідності подальших досліджень і вивчення цього ефекту на довгих проміжках часу. Також науковці наголошують, що кожна пустеля по-своєму унікальна, і не скрізь ефект буде однаковим.

