Сьогодні 12:23 — Енергетика

Латвія вносить 200 тис. євро до Фонду енергетичної підтримки України

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже оголосила про внесок у розмірі EUR200 тис. до Фонду енергетичної підтримки України.

«росія використовує зиму як зброю — ми повинні терміново посилити підтримку енергетичного сектору України. Безпека України — це наша безпека», — написала вона у соцмережі Х у середу ввечері.

Нагадаємо у листопаді Уряд Латвії вже надала Україні €125 тисяч на відновлення енергетичних обʼєктів і підготовку до зими. Про це повідомляла пресслужба Міністерства закордонних справ України.

