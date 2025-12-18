Латвія вносить 200 тис. євро до Фонду енергетичної підтримки України
Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже оголосила про внесок у розмірі EUR200 тис. до Фонду енергетичної підтримки України.
«росія використовує зиму як зброю — ми повинні терміново посилити підтримку енергетичного сектору України. Безпека України — це наша безпека», — написала вона у соцмережі Х у середу ввечері.
Нагадаємо у листопаді Уряд Латвії вже надала Україні €125 тисяч на відновлення енергетичних обʼєктів і підготовку до зими. Про це повідомляла пресслужба Міністерства закордонних справ України.
Поділитися новиною
Також за темою
Латвія вносить 200 тис. євро до Фонду енергетичної підтримки України
Які регіони опиняться в найгіршій ситуації взимку: електропостачання може скоротитися до 2−4 годин
Чи будуть аварійні відключення через морози — відповідь енергетиків
Європарламент схвалив відмову від російського газу до 2027 року
США готують нові санкції проти нафтового сектору росії — Bloomberg
Тривалість відключень світла скоротиться — що кажуть в уряді