Зеленський відкинув пропозицію США щодо розподілу Запорізької АЕС

Сполучені Штати під час перемовин з Україною порушували питання Запорізької атомної електростанції та судноплавства по Дніпру, однак жодних домовленостей сторони не досягли.
Про це журналістам повідомив президент України Володимир Зеленський, пише 24 Канал.
За словами глави держави, США запропонували варіант розподілу Запорізької АЕС між Україною, росією та США. Зеленський наголосив, що Україна не погодиться на такий підхід, оскільки вважає його несправедливим.
Президент пояснив, що подібна пропозиція є неприйнятною з кількох причин. Йдеться, зокрема, про питання фінансування, безпеки об’єкта та доступу до атомної станції.

Ситуація на ЗАЕС

Наразі Запорізька АЕС мілітаризована та перебуває в небезпечному стані. Станція частково залишається без води та електропостачання, а український персонал працює в обмеженому складі.
Зеленський зазначив, що після відновлення роботи на станції має працювати українська команда фахівців. Питання житла для персоналу, безпеки та відновлення АЕС необхідно узгоджувати з МАГАТЕ.
Крім того, станція пов’язана з дамбою на окупованій території, яку раніше підірвали російські війська.
Водночас чутливими темами переговорів залишається територіальне питання Донбасу, фінансування та, власне, ЗАЕС.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що американці хочуть спільний формат для управління станцією. «Тут наша позиція дуже проста. Якщо американці можуть забрати станцію під себе, якось демілітаризують цю зону, тобто російські війська повинні вийти зі станції на якусь відстань, тоді буде можливість, щоб був доступ до станції в України. А потім вже треба шукати можливість, як усім цим керувати», — пояснював Зеленський.
За матеріалами:
Телеканал 24
