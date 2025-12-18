ЄС переглядає правила для автопрому: що зміниться
Європейський Союз оновлює підхід до регулювання автомобільного ринку та кліматичної політики у транспорті.
Новий автомобільний пакет Єврокомісії, представлений 16 грудня, фактично змінює логіку запланованої реформи та пом’якшує умови для автовиробників, зберігаючи водночас кліматичні цілі.
Від заборони ДВЗ — до скорочення викидів
Замість повної заборони автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння з 2035 року ЄС запроваджує іншу вимогу: скорочення середніх викидів CO₂ автопарку на 90% порівняно з рівнем 2021 року.
Це означає, що після 2035 року реєстрація авто з ДВЗ залишатиметься можливою, але за чітко визначених умов.
Які умови діятимуть для авто з ДВЗ
Автовиробники зможуть компенсувати до 10% залишкових викидів. Для цього дозволяється використовувати низьковуглецеву сталь, вироблену в ЄС, а також обмежені обсяги електронного палива або біопалива. Таким чином Єврокомісія залишає «технічне вікно» для традиційних силових установок.
Послаблення для виробників і комерційного транспорту
Новий пакет також передбачає більш гнучкий підхід до виконання вимог. Зокрема, автовиробникам дозволять досягати середнього рівня відповідності нормам у період 2030−2032 років.
Окрім цього, ціль зі скорочення викидів CO₂ для легких комерційних автомобілів на 2030 рік знижено з 50% до 40%.
Підтримка європейського виробництва
Для збереження промислового потенціалу ЄС запроваджує додаткові стимули. Зокрема, йдеться про «суперкредити» для невеликих електромобілів, вироблених у Європі. Також вводиться нова категорія електрокарів довжиною менше 4,20 м — для них діятимуть менш жорсткі регуляторні вимоги.
Оновлений підхід має збалансувати кліматичні амбіції ЄС та економічні інтереси європейського автопрому в умовах глобальної конкуренції.
