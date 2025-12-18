0 800 307 555
ЄС переглядає правила для автопрому: що зміниться

Європейський Союз оновлює підхід до регулювання автомобільного ринку та кліматичної політики у транспорті.
Новий автомобільний пакет Єврокомісії, представлений 16 грудня, фактично змінює логіку запланованої реформи та пом’якшує умови для автовиробників, зберігаючи водночас кліматичні цілі.
Про це пише Укравтопром.

Від заборони ДВЗ — до скорочення викидів

Замість повної заборони автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння з 2035 року ЄС запроваджує іншу вимогу: скорочення середніх викидів CO₂ автопарку на 90% порівняно з рівнем 2021 року.
Це означає, що після 2035 року реєстрація авто з ДВЗ залишатиметься можливою, але за чітко визначених умов.

Які умови діятимуть для авто з ДВЗ

Автовиробники зможуть компенсувати до 10% залишкових викидів. Для цього дозволяється використовувати низьковуглецеву сталь, вироблену в ЄС, а також обмежені обсяги електронного палива або біопалива. Таким чином Єврокомісія залишає «технічне вікно» для традиційних силових установок.

Послаблення для виробників і комерційного транспорту

Новий пакет також передбачає більш гнучкий підхід до виконання вимог. Зокрема, автовиробникам дозволять досягати середнього рівня відповідності нормам у період 2030−2032 років.
Окрім цього, ціль зі скорочення викидів CO₂ для легких комерційних автомобілів на 2030 рік знижено з 50% до 40%.
Підтримка європейського виробництва

Для збереження промислового потенціалу ЄС запроваджує додаткові стимули. Зокрема, йдеться про «суперкредити» для невеликих електромобілів, вироблених у Європі. Також вводиться нова категорія електрокарів довжиною менше 4,20 м — для них діятимуть менш жорсткі регуляторні вимоги.
Оновлений підхід має збалансувати кліматичні амбіції ЄС та економічні інтереси європейського автопрому в умовах глобальної конкуренції.
Раніше ми повідомляли, що Міністерство розвитку громад та територій України планує на початку 2026 року розпочати пілотний проєкт «єЧерги» для легкових авто.
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
