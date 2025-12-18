0 800 307 555
ЄС відмовився від заборони на бензинові та дизельні автомобілі з 2035 року

Технології&Авто

Європейський Союз відмовився від повної заборони продажу нових бензинових та дизельних автомобілів з 2035 року.
Автовиробники зможуть продавати обмежену кількість таких транспортних засобів за умови компенсації викидів вуглецевими кредитами.
Ця зміна дозволяє автовиробникам продовжувати продавати обмежену кількість забруднюючих повітря транспортних засобів після 2035 року за умови, що вони компенсують додаткові викиди за допомогою вуглецевих кредитів. Початкова заборона, схвалена у 2023 році, вимагала, щоб усі нові автомобілі, продані з цієї дати, були з нульовим рівнем викидів.
Відповідальний за промисловість у ЄС Стефан Сежурне заявив, що блок не відмовляється від своїх кліматичних цілей, представивши те, що він назвав «рятівним колом» для європейських автовиробників.
«Європейська комісія обрала підхід, який є одночасно прагматичним та відповідає її кліматичним цілям», — сказав Сежурне.
Це рішення було ухвалено після місяців лобіювання виробниками та кількома урядами ЄС на чолі з Німеччиною, які стверджували, що перехід на електромобілі був повільнішим, ніж очікувалося, і залишив Європу вразливою для конкуренції з боку Китаю.
За матеріалами:
УНН
Авто
