OpenAI запустила каталог застосунків для ChatGPT Сьогодні 02:04 — Технології&Авто

OpenAI запустила каталог застосунків для ChatGPT

Компанія OpenAI запустила каталог застосунків та відкрила свій SDK для розробників, щоб вони могли створювати нові інтерактивні функції для ChatGPT.

The Verge відзначає , що OpenAI перейменувала «конектори», які допомагали користувачам витягувати дані з інших сервісів (таких як Google Drive або Dropbox) в ChatGPT, і тепер називає ці програми «застосунками».

Зазначається, що вони можуть використовувати інформацію з пам’яті чатбота, якщо ця функція ввімкнена. Для користувачів Free, Plus, Go та Pro ChatGPT може використовувати інформацію для навчання своїх моделей, якщо користувач увімкнув опцію «поліпшити модель для всіх».

Читайте також OpenAI представила оновлену модель ChatGPT Images

Серед нових застосунків для ChatGPT з’явився Apple Music, який може допомогти всім користувачам знаходити музику або створювати плейлисти та керувати музичними бібліотеками, а також DoorDash, який може давати ідеї для рецептів, планувати харчування та щотижневі продукти для списку покупок.

Раніше генеральний директор OpenAI Сем Альтман заявив, що компанія планує з часом створити «очевидні функції, яких можна очікувати від надійної платформи».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.