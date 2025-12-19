OpenAI запустила каталог застосунків для ChatGPT
Компанія OpenAI запустила каталог застосунків та відкрила свій SDK для розробників, щоб вони могли створювати нові інтерактивні функції для ChatGPT.
The Verge відзначає, що OpenAI перейменувала «конектори», які допомагали користувачам витягувати дані з інших сервісів (таких як Google Drive або Dropbox) в ChatGPT, і тепер називає ці програми «застосунками».
Зазначається, що вони можуть використовувати інформацію з пам’яті чатбота, якщо ця функція ввімкнена. Для користувачів Free, Plus, Go та Pro ChatGPT може використовувати інформацію для навчання своїх моделей, якщо користувач увімкнув опцію «поліпшити модель для всіх».
Серед нових застосунків для ChatGPT з’явився Apple Music, який може допомогти всім користувачам знаходити музику або створювати плейлисти та керувати музичними бібліотеками, а також DoorDash, який може давати ідеї для рецептів, планувати харчування та щотижневі продукти для списку покупок.
Раніше генеральний директор OpenAI Сем Альтман заявив, що компанія планує з часом створити «очевидні функції, яких можна очікувати від надійної платформи».
