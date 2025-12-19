Електромобілі та великі пікапи: Hyundai розкрив нову стратегію розвитку в США Сьогодні 04:19 — Технології&Авто

Електромобілі та великі пікапи: Hyundai розкрив нову стратегію розвитку в США

Справи у Hyundai на північноамериканському ринку в цілому йдуть досить непогано: марка встановила три річні рекорди продажів поспіль, крім того, компанію визнали шостим за величиною виробником в Америці.

Тим не менш, глава Hyundai Хосе Муньос виявився незадоволеним нинішніми результатами і підготував план, що передбачає збільшення обсягу виробництва, так і кількості проданих машин марки.

Як повідомляє Automotive News, керівництво бренду очікує, що до 2030 року продаж моделей Hyundai в Північній Америці зросте на 73% по відношенню до нинішнього результату — до 1,44 млн екземплярів.

Щоправда, для досягнення такої амбітної мети буде потрібно інтенсивне розширення місцевого виробництва. Передбачається, що надалі близько 80% машин марки, які пропонуються в США, будуть випускатися в межах країни.

Корейська компанія має намір розширити свій завод Metaplant, розташований у штаті Джорджія. Згідно з планом, з 2028 року виробнича потужність цього підприємства збільшиться додатково на 200 000 екземплярів на рік.

Ще Hyundai обіцяє Штатам кілька нових моделей, які отримають місцеву прописку. Так, до 2030 року компанія має намір налагодити випуск середньорозмірного рамного пікапа. Крім цього, корейський бренд думає про випуск позашляховика на тій самій платформі.

Також Hyundai має намір покращити свої позиції у сегменті комерційного транспорту (включаючи випуск «зелених» мікроавтобусів). Очікується, що марка надалі вийде на «вищу прибуткову територію». Збільшення показників Hyundai повинні забезпечити у тому числі моделі, створені за участю підрозділу N.

У компанії розповіли також про співпрацю з General Motors, яка дозволить корейцям швидше розширити виробництво у Штатах. Відомо, що зараз на стадії розробки знаходяться п’ять новинок, серед них електричні фургони для північноамериканського ринку та кілька компактних і середньорозмірних моделей.

Стратегія Hyundai передбачає подальшу електрифікацію: так, до 2030 року очікується поява понад 18 гібридних моделей, а також нової платформи для моделей з EREV-установками (послідовних гібридів типу range extender). Їхня сукупна далекобійність у гібридному режимі перевищить 966 км. Ще виробник працює над тяговими батареями наступного покоління, очікується, що вони з’являться у 2027 році.

