Ще на 14 ділянках автодоріг працюватимуть патрульні з TruCAM

Технології&Авто
87
З 18 грудня 2025 року патрульні працюватимуть з приладами TruCAM на 14 нових ділянках доріг та вулиць населених пунктів.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.
Там додають, що TruCAM застосовують переважно на тих самих ділянках, де вже встановлені камери автоматичної фіксації порушень. Комбінований метод забезпечує вищу ефективність контролю за дотриманням швидкісного режиму.
У місцях використання TruCAM встановлені дорожні знаки, що попереджають про фото- та відеофіксацію. Службові автомобілі патрульної поліції з увімкненими синіми проблисковими маячками мають перебувати на видимому місці.

Де працюватимуть поліцейські з TruCAM

Повний перелік можна знайти за посиланням.

Що відомо про TruCAM

Місця використання визначені з урахуванням рівня аварійності — на аварійно небезпечних ділянках та в місцях концентрації ДТП, спричинених перевищенням швидкості.
У регіонах, де тривають активні бойові дії, зокрема в Донецькій та Луганській областях, прилади тимчасово не застосовують.
Водночас у Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській областях TruCAM використовують на окремих безпечних ділянках.
З урахуванням воєнного стану та проведеного аналізу аварійності:
  • додані 14 нових ділянок;
  • внесені зміни до 6 діючих ділянок.
Загалом на дорогах України працюватиме 160 приладів TruCAM. Патрульні здійснюватимуть вимірювання швидкості на 335 ділянках доріг.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
