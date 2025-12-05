Поліція спростувала фейк про новий дорожній знак в Україні Сьогодні 17:12 — Технології&Авто

Поліція спростувала фейк про новий дорожній знак в Україні

У соцмережах шириться інформація про нібито появу в Україні нового дорожнього знака — білого ромба на синьому фоні, який начебто позначатиме спеціальну смугу руху. Це фейк.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Що кажуть у поліції

У поліції наголошують: жодних нових дорожніх знаків із білим ромбом в Україні не запроваджували. Чинні Правила дорожнього руху та державний стандарт ДСТУ 4100:2021 не передбачають ані такого знака, ані правил його застосування.

Також наразі відсутні будь-які проєкти змін до нормативних документів, які могли б дозволити використання цього знака в Україні.

Раніше в мережі стверджували, що такий знак нібито призначений для окремих категорій транспорту, зокрема:

громадського транспорту,

таксі,

автомобілів із двома і більше пасажирами,

електромобілів.

У поліції закликають водіїв не довіряти неперевіреним джерелам і перевіряти інформацію за офіційними повідомленнями.

