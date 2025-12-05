Поліція спростувала фейк про новий дорожній знак в Україні
У соцмережах шириться інформація про нібито появу в Україні нового дорожнього знака — білого ромба на синьому фоні, який начебто позначатиме спеціальну смугу руху. Це фейк.
Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Що кажуть у поліції
У поліції наголошують: жодних нових дорожніх знаків із білим ромбом в Україні не запроваджували. Чинні Правила дорожнього руху та державний стандарт ДСТУ 4100:2021 не передбачають ані такого знака, ані правил його застосування.
Також наразі відсутні будь-які проєкти змін до нормативних документів, які могли б дозволити використання цього знака в Україні.
Раніше в мережі стверджували, що такий знак нібито призначений для окремих категорій транспорту, зокрема:
- громадського транспорту,
- таксі,
- автомобілів із двома і більше пасажирами,
- електромобілів.
У поліції закликають водіїв не довіряти неперевіреним джерелам і перевіряти інформацію за офіційними повідомленнями.
Раніше ми пояснювали, що означають знаки з радіохвилями, які можна часто побачитина дорогах Європи.
