Kia готує заміну седану Stinger

Корейський автовиробник Kia оприлюднив перші зображення своєї нової електричної моделі, яка стане ідейним наступником відомого седана Stinger. На опублікованих фото видно елегантний чотиридверний автомобіль з довгою колісною базою та незвичними обрисами кузова, що відрізняються від існуючих електромобілів бренду.
Новинка має більш вигнуту форму, а дах нагадує бульбашку. Інтер’єр поки що не показаний, але експерти припускають, що автомобіль отримає нетрадиційне кермо з електричним керуванням. Замість класичних дзеркал заднього виду Kia встановила камери на рівні денних ходових вогнів.
Прес-служба компанії не розкриває точну дату повного представлення моделі та її остаточну назву. Раніше президент Kia Хо-сун Сонг заявив, що компанія розглядає електромобіль, який позиціонуватиметься як спортивний, аналогічно Stinger GT, щоб покращити сприйняття бренду серед споживачів.
Передбачається, що новий електричний седан отримає назву EV7 або EV8 і займе позицію між кросовером EV6 та позашляховиком EV9. Модель стане частиною стратегії Kia розширити лінійку продуктивних електромобілів.
Якщо автомобіль буде орієнтований на високу продуктивність, він може замінити нинішній EV6 GT, оснащений двома двигунами з сумарною потужністю до 641 кінської сили на всі колеса. Новинка також може отримати систему, яка імітує роботу двигуна внутрішнього згоряння з шестиступінчастою автоматичною коробкою передач для більш реалістичного досвіду водіння.
За матеріалами:
MMR
