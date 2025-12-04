У Кабінеті водія знову можна забронювати номери для авто Сьогодні 16:22 — Технології&Авто

У Кабінеті водія знову можна забронювати номери для авто

У Кабінеті водія знову доступні онлайн-послуги з бронювання номерних знаків на 15 днів та подовження платного зберігання — на 10 днів або 1 місяць.

Із посиланням на Головний сервісний центр МВС розповідаємо детальніше про ці послуги.

Що треба знати про бронювання номерних знаків

Послуга дозволяє обрати та забронювати номерні знаки на 15 днів. Це зручно, коли громадянин лише планує реєстрацію транспортного засобу або бажає закріпити бажаний номер заздалегідь.

Після оформлення бронювання номерні знаки чекатимуть власника у обраному сервісному центрі МВС.

Подовження платного зберігання номерних знаків

Якщо клієнт не встигає закріпити свої номерні знаки вчасно, то він може продовжити термін їх зберігання, обравши один із варіантів:

зберігання на 10 днів — для короткого відтермінування отримання;

зберігання на 1 місяць — оптимальне рішення у випадках, коли обставини потребують більше часу.

Вартість послуги

Раніше ми повідомляли , що у жовтні встановили фіксовані терміни та вартість платного зберігання номерного знаку:

108 грн — за зберігання протягом 10 днів;

324 грн — за зберігання протягом місяця;

3153, 60 грн — за зберігання протягом одного року.

Вартість вказана з урахуванням ПДВ (20%), але без урахування комісії банківської установи.

Читайте також Індивідуальні номерні знаки для електрокарів та звичайних авто: вимоги та заборони

Як скористатися послугами

Авторизуйтеся в Кабінеті водія за допомогою ID.GOV.UA або Дія.Підпису. Перейдіть у розділ послуг, що стосуються номерних знаків. Оберіть потрібну операцію: бронювання або зберігання. Підтвердіть дію та здійсніть оплату онлайн.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.