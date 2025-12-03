Google додає функцію термінових дзвінків для Android
Google запускає функцію позначення термінових дзвінків у додатку Телефон і додає сповіщення про небажані групові чати в Повідомленнях. Користувачі отримають більше контролю над комунікацією та інструменти для швидкого розпізнавання потенційно небезпечних повідомлень.
Про це повідомляє 9to5Google.
Нова функція позначення дзвінка як термінового
Google розпочала тестування інструменту Call Reason у застосунку Phone, який дозволяє позначати дзвінок як терміновий перед набором контакту.
Під час дзвінка до збереженого контакту в застосунку з’являється картка «Позначити дзвінок як терміновий?» із кнопкою «Сповістити». Після її натискання статус змінюється на «Сповіщено», а в абонента на екрані вхідного виклику відображається помітний напис «Це терміново!» з анімованою піктограмою сирени. Позначка також зберігається в історії дзвінків.
Google пояснює, що ця опція стане у нагоді в ситуаціях, коли необхідно швидко донести важливість дзвінка: заблоковані двері, термінові побутові ситуації чи нагадування про обмежені пропозиції.
Попередження про групові чати від невідомих контактів
Оновлені повідомлення Google Messages показують попередження, якщо користувача додають у групу з невідомого номера: у ній відображається номер ініціатора, кількість учасників чату, інформація про наявність серед них збережених контактів, а також посилання на поради з безпеки в групових чатах.
Користувач може або залишитися в групі, або обрати «Вийти з групи», що дає змогу одночасно заблокувати номер, який додав його до чату, та надіслати скаргу на спам, що допомагає уникати небажаних чи потенційно шахрайських розмов.
