Google додає функцію термінових дзвінків для Android Сьогодні 22:49 — Технології&Авто

Google додає функцію термінових дзвінків для Android

Google запускає функцію позначення термінових дзвінків у додатку Телефон і додає сповіщення про небажані групові чати в Повідомленнях. Користувачі отримають більше контролю над комунікацією та інструменти для швидкого розпізнавання потенційно небезпечних повідомлень.

Про це повідомляє 9to5Google.

Нова функція позначення дзвінка як термінового

Google розпочала тестування інструменту Call Reason у застосунку Phone, який дозволяє позначати дзвінок як терміновий перед набором контакту.

Під час дзвінка до збереженого контакту в застосунку з’являється картка «Позначити дзвінок як терміновий?» із кнопкою «Сповістити». Після її натискання статус змінюється на «Сповіщено», а в абонента на екрані вхідного виклику відображається помітний напис «Це терміново!» з анімованою піктограмою сирени. Позначка також зберігається в історії дзвінків.

Google пояснює, що ця опція стане у нагоді в ситуаціях, коли необхідно швидко донести важливість дзвінка: заблоковані двері, термінові побутові ситуації чи нагадування про обмежені пропозиції.

Попередження про групові чати від невідомих контактів

Оновлені повідомлення Google Messages показують попередження, якщо користувача додають у групу з невідомого номера: у ній відображається номер ініціатора, кількість учасників чату, інформація про наявність серед них збережених контактів, а також посилання на поради з безпеки в групових чатах.

Користувач може або залишитися в групі, або обрати «Вийти з групи», що дає змогу одночасно заблокувати номер, який додав його до чату, та надіслати скаргу на спам, що допомагає уникати небажаних чи потенційно шахрайських розмов.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.