Peugeot відкликає майже 100 тисяч кросоверів — деталі
Peugeot оголосила масштабний відклик своїх кросоверів 3008 і 5008: під сервісну кампанію підпадають 95767 автомобілів, випущених у період із 24 липня 2023 року до 28 лютого 2025-го.
Як повідомляє Car Recalls, за даними німецького Федерального автотранспортного управління (KBA), у визначених моделях може бути відсутнє гвинтове з’єднання між кріпленням кульового шарніра та важелем підвіски.
Через цей дефект колесо може повертатися убік або навіть призвести до повної втрати керування автомобілем.
У межах відкликання на офіційних сервісах перевірятимуть маркування лівого та правого кріплення кульового шарніра й за потреби замінюватимуть вузли.
