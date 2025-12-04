Peugeot відкликає майже 100 тисяч кросоверів — деталі Сьогодні 19:17 — Технології&Авто

Peugeot оголосила масштабний відклик своїх кросоверів 3008 і 5008: під сервісну кампанію підпадають 95767 автомобілів, випущених у період із 24 липня 2023 року до 28 лютого 2025-го.

Як повідомляє Car Recalls, за даними німецького Федерального автотранспортного управління (KBA), у визначених моделях може бути відсутнє гвинтове з’єднання між кріпленням кульового шарніра та важелем підвіски.

Через цей дефект колесо може повертатися убік або навіть призвести до повної втрати керування автомобілем.

У межах відкликання на офіційних сервісах перевірятимуть маркування лівого та правого кріплення кульового шарніра й за потреби замінюватимуть вузли.

