Де знайти віддалену роботу — добірка грудневих вакансій Сьогодні 13:03 — Особисті фінанси

Де знайти віддалену роботу — добірка грудневих вакансій

Віддалена робота дає можливість обирати вакансії без прив’язки до міста, заощаджувати час і поєднувати кар’єру з особистим життям. Ділимося добіркою вакансій від robota.ua із актуальними пропозиціями від роботодавців, які шукають фахівців на віддалений формат.

Інтернет-маркетолог у «Цифрове видавництво Експертус»

📍 Гібридний формат (можливий гнучкий графік або віддалена співпраця)

з досвідом: Український видавець програмних продуктів та спеціалізованих видань шукає кандидатів

написання рекламних, маркетингових текстів, уміння «продати текстом і візуалом»;

верстки маркетингових листів у сервісах розсилок Creatio, Sendpulse;

написання та верстки email-розсилок, push- і chat-повідомлень;

роботи з соцмережами;

роботи у сфері маркетингу/продажів.

Роботодавець пропонує: співпрацю за ФОП і повну зайнятість, додаткові вихідні (на день народження, за стаж та sick days), корпоративну бібліотеку та навчання для професійного розвитку.

Інженер-конструктор з розробки та оформлення експлуатаційної документації в «Прогрестех-Україна»

📍 Віддалено

Компанія надає інженерні послуги та розробляє програмне забезпечення для провідних підприємств високотехнологічних галузей. Також створює вебплатформи, мобільні застосунки та комплексні рішення з цифровізації бізнес-процесів.

розробку та оформлення текстової експлуатаційної документації на різні типи літаків з використанням спеціалізованого ПЗ;

створення і оформлення ілюстрацій до експлуатаційної документації з використанням спеціалізованого ПЗ.

Серед іншого компанія гарантує: щомісячне, квартальне та річне преміювання за результатами роботи; медичне страхування з покриттям витрат на лікарські препарати; матеріальну підтримку іногороднім працівникам. У вакансії повідомляється про можливість тривалих відряджень до США.

Бренд-менеджер (FMCG) в «Арікол»

📍 Офіс в центрі Києва або частково віддалена робота

Роботодавець — український імпортер та дистриб’ютор, що спеціалізується на товарах повсякденного попиту (FMCG), продукції для дому та гігієни (AfH), а також зоо- та ветеринарних товарах (Pet and Vet).

має від 2 років релевантного досвіду та профільну освіту;

впевнено працює з Excel, Word, PowerPoint і Outlook;

має досвід роботи з 1С;

володіє англійською на рівні Intermediate;

розуміє принципи проєктного управління.

Можете розраховувати на підтримку та допомогу від наставника та колег в період адаптації, корпоративне навчання та розвиток, знижки на продукцію компанії.

Читайте також У яких професіях найбільше зросли зарплати за останні 4 роки

SMM-спеціаліст (юридичні послуги) у «Прасолов та партнери»

📍 Віддалений формат роботи з періодичними відрядженнями для зйомок контенту

Юридична компанія, яка спеціалізується на справах про адміністративні правопорушення, зокрема, на справах за статтею 130 КУпАП, має вакансію

Серед завдань майбутнього працівника:

розробка SMM-стратегій на основі даних та аналітики, а не інтуїтивних рішень;

аналіз ефективності: GA4, метрики соцмереж, поведінка аудиторії, воронки взаємодії;

контент-планування на місяць і квартал;

регулярний аналіз конкурентів і ринку;

управління та контроль роботи підрядників (дизайн, відео, таргетинг, копірайтинг);

участь у зйомках і створенні контенту (за потреби — робота на локаціях).

Спробуйте свої сили, якщо маєте: досвід роботи в SMM від 3 років та практику створення трафікових контент-воронок у соцмережах; розуміння принципів performance-маркетингу та ролі SMM у зниженні CPL; практичний досвід роботи з відеоконтентом; навички створення чітких CTA та ефективних оферів.

CMO/Директор (-ка) з маркетингу у Concert.ua

📍 Віддалено або в офісі в центрі Києва

Сервіс із продажу квитків відкрив вакансію

Шукають фахівця, який/яка зможе вибудувати передову data-driven маркетингову функцію, посилити бренд та забезпечити стабільне прибуткове зростання бізнесу.

Відгукуйтеся, якщо маєте:

досвід керівництва маркетинговою функцією (CMO/Head of Marketing або аналогічна роль) від 5 років у digital-продуктах/e-commerce/платформах;

вмієте будувати та оптимізувати performance-воронки (Google Ads, Meta, TikTok, Programmatic, партнерки), але водночас системно працюєте з брендом, комунікаціями, контентом і PR;

працювали з сегментацією, тригерними кампаніями, програмами лояльності, реферальними програмами, email/web-push/remarketing; розумієте, як підвищувати LTV, середній чек і частоту покупок;

маєте досвід формування та розвитку маркетингових команд: performance, бренд.

Фахівець (чиня) по роботі зі спонсорськими інтеграціями у Starlight Media

📍 Віддалено або в офісі у Києві

Роботодавцем є українська медіагрупа, яка об’єднує популярні телеканали, є великим виробником контенту, власником продакшн-компаній і займається дистрибуцією реклами та розвитком цифрових медіа.

координацію рекламних інтеграцій між відділом продажів і відеоредакторами;

формування ТЗ, постановка задач і контроль виконання;

підтримку менеджерів з продажу, моніторинг виконання плану та рекомендації щодо контенту;

аналіз проєктів і прогнозування переглядів;

перевірку креативів і відео перед публікацією;

підготовку звітності з рекламних інтеграцій.

Обираючи кандидата, звертають увагу на: вищу освіту, досвід роботи на аналогічній посаді від 2-х років, володіння Microsoft Office 365 (Outlook, Word, Excel, Power Point), Google Docs.

SMM-спеціаліст для ведення соцмереж бренду (Instagram, TikTok) в «Юнікс»

📍 Віддалено

Виробник косметики та побутової хімії запрошує фахівця , який відстежує тренди, постійно навчається, генерує креативні ідеї та залучає клієнтів через соціальні мережі. Розглядають кандидатів з Києва (передбачається активна зйомка контенту в студіях та на локаціях міста) з наявним портфоліо. Досвід роботи з косметичними брендами та Instagram-магазинами косметики буде перевагою.

Основні завдання — продажі через соцмережі та популяризація торговельної марки компанії, зокрема ведення двох сторінок косметичних брендів.

Читайте також Як говорити про зарплату на співбесіді — поради

РРС-спеціаліст (Amazon) в «Ароматика»

📍 Гібридний формат або віддалено

Український виробник натуральної косметики, ефірних олій та засобів для ароматизації шукає працівника.

Побажання до кандидатів:

досвід запуску та оптимізації рекламних кампаній;

вміння вибудовувати ефективну структуру рекламних кампаній;

досвід збору та опрацювання семантики;

досвід роботи з великими рекламними бюджетами;

рівень володіння англійською мовою — вище середнього;

впевнене володіння Excel або Google Sheets;

досвід роботи з контекстною рекламою в Google Ads буде перевагою.

Інженер-програміст в OTP Bank Ukraine

📍 Гібридний формат

Один з найбільших українських банків зі 100%-м іноземним капіталом оголосив про вакантне місце

Анонсовані обов’язки:

розробка рішень у Creatio з використанням Low-Code/No-Code для клієнтів;

збір та оцінка вимог для інтеграцій між Creatio та зовнішніми системами;

оптимізація та підтримка наявних інтеграцій і бізнес-процесів у Creatio;

розробка інтеграцій Creatio з іншими системами;

підтримка користувачів щодо впроваджених рішень на базі Creatio.

Читайте також Кого шукатимуть роботодавці в наступні десятиліття

Junior International Accounting у Boosta

📍 Віддалено або в офісі

ступінь магістра в галузі бухгалтерського обліку, фінансів, економіки або суміжних напрямів;

досвід роботи від 1 року на аналогічній позиції з глибокими знаннями бухгалтерського обліку, бажано в IT-середовищі;

досвід роботи з інвойсами (перевірка, пошук, створення, звірка з транзакціями);

рівень англійської мови — Strong Intermediate/Upper-Intermediate;

знання міжнародного оподаткування (VAT, CIT) буде перевагою.

як підготуватися до співбесіди, щоб зустріч з рекрутером минула спокійно і вдало. Адже успіх на співбесіді починається задовго до зустрічі з рекрутером. Правильна підготовка допомагає не лише показати себе з найкращого боку, а й почуватися впевненіше під час розмови. Раніше ми розповідали щоб зустріч з рекрутером минула спокійно і вдало. Адже успіх на співбесіді починається задовго до зустрічі з рекрутером. Правильна підготовка допомагає не лише показати себе з найкращого боку, а й почуватися впевненіше під час розмови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.