Де знайти віддалену роботу — добірка грудневих вакансій
Віддалена робота дає можливість обирати вакансії без прив’язки до міста, заощаджувати час і поєднувати кар’єру з особистим життям. Ділимося добіркою вакансій від robota.ua із актуальними пропозиціями від роботодавців, які шукають фахівців на віддалений формат.
Інтернет-маркетолог у «Цифрове видавництво Експертус»
📍 Гібридний формат (можливий гнучкий графік або віддалена співпраця)
Український видавець програмних продуктів та спеціалізованих видань шукає кандидатів з досвідом:
- написання рекламних, маркетингових текстів, уміння «продати текстом і візуалом»;
- верстки маркетингових листів у сервісах розсилок Creatio, Sendpulse;
- написання та верстки email-розсилок, push- і chat-повідомлень;
- роботи з соцмережами;
- роботи у сфері маркетингу/продажів.
Роботодавець пропонує: співпрацю за ФОП і повну зайнятість, додаткові вихідні (на день народження, за стаж та sick days), корпоративну бібліотеку та навчання для професійного розвитку.
Інженер-конструктор з розробки та оформлення експлуатаційної документації в «Прогрестех-Україна»
📍 Віддалено
Компанія надає інженерні послуги та розробляє програмне забезпечення для провідних підприємств високотехнологічних галузей. Також створює вебплатформи, мобільні застосунки та комплексні рішення з цифровізації бізнес-процесів.
- розробку та оформлення текстової експлуатаційної документації на різні типи літаків з використанням спеціалізованого ПЗ;
- створення і оформлення ілюстрацій до експлуатаційної документації з використанням спеціалізованого ПЗ.
Серед іншого компанія гарантує: щомісячне, квартальне та річне преміювання за результатами роботи; медичне страхування з покриттям витрат на лікарські препарати; матеріальну підтримку іногороднім працівникам. У вакансії повідомляється про можливість тривалих відряджень до США.
Бренд-менеджер (FMCG) в «Арікол»
📍 Офіс в центрі Києва або частково віддалена робота
Роботодавець — український імпортер та дистриб’ютор, що спеціалізується на товарах повсякденного попиту (FMCG), продукції для дому та гігієни (AfH), а також зоо- та ветеринарних товарах (Pet and Vet).
Запрошують у команду фахівця, який:
- має від 2 років релевантного досвіду та профільну освіту;
- впевнено працює з Excel, Word, PowerPoint і Outlook;
- має досвід роботи з 1С;
- володіє англійською на рівні Intermediate;
- розуміє принципи проєктного управління.
Можете розраховувати на підтримку та допомогу від наставника та колег в період адаптації, корпоративне навчання та розвиток, знижки на продукцію компанії.
SMM-спеціаліст (юридичні послуги) у «Прасолов та партнери»
📍 Віддалений формат роботи з періодичними відрядженнями для зйомок контенту
Юридична компанія, яка спеціалізується на справах про адміністративні правопорушення, зокрема, на справах за статтею 130 КУпАП, має вакансію.
Серед завдань майбутнього працівника:
- розробка SMM-стратегій на основі даних та аналітики, а не інтуїтивних рішень;
- аналіз ефективності: GA4, метрики соцмереж, поведінка аудиторії, воронки взаємодії;
- контент-планування на місяць і квартал;
- регулярний аналіз конкурентів і ринку;
- управління та контроль роботи підрядників (дизайн, відео, таргетинг, копірайтинг);
- участь у зйомках і створенні контенту (за потреби — робота на локаціях).
Спробуйте свої сили, якщо маєте: досвід роботи в SMM від 3 років та практику створення трафікових контент-воронок у соцмережах; розуміння принципів performance-маркетингу та ролі SMM у зниженні CPL; практичний досвід роботи з відеоконтентом; навички створення чітких CTA та ефективних оферів.
CMO/Директор (-ка) з маркетингу у Concert.ua
📍 Віддалено або в офісі в центрі Києва
Сервіс із продажу квитків відкрив вакансію.
Шукають фахівця, який/яка зможе вибудувати передову data-driven маркетингову функцію, посилити бренд та забезпечити стабільне прибуткове зростання бізнесу.
Відгукуйтеся, якщо маєте:
- досвід керівництва маркетинговою функцією (CMO/Head of Marketing або аналогічна роль) від 5 років у digital-продуктах/e-commerce/платформах;
- вмієте будувати та оптимізувати performance-воронки (Google Ads, Meta, TikTok, Programmatic, партнерки), але водночас системно працюєте з брендом, комунікаціями, контентом і PR;
- працювали з сегментацією, тригерними кампаніями, програмами лояльності, реферальними програмами, email/web-push/remarketing; розумієте, як підвищувати LTV, середній чек і частоту покупок;
- маєте досвід формування та розвитку маркетингових команд: performance, бренд.
Фахівець (чиня) по роботі зі спонсорськими інтеграціями у Starlight Media
📍 Віддалено або в офісі у Києві
Роботодавцем є українська медіагрупа, яка об’єднує популярні телеканали, є великим виробником контенту, власником продакшн-компаній і займається дистрибуцією реклами та розвитком цифрових медіа.
Запрошують приєднатися до команди фахівця, якому доручать:
- координацію рекламних інтеграцій між відділом продажів і відеоредакторами;
- формування ТЗ, постановка задач і контроль виконання;
- підтримку менеджерів з продажу, моніторинг виконання плану та рекомендації щодо контенту;
- аналіз проєктів і прогнозування переглядів;
- перевірку креативів і відео перед публікацією;
- підготовку звітності з рекламних інтеграцій.
Обираючи кандидата, звертають увагу на: вищу освіту, досвід роботи на аналогічній посаді від 2-х років, володіння Microsoft Office 365 (Outlook, Word, Excel, Power Point), Google Docs.
SMM-спеціаліст для ведення соцмереж бренду (Instagram, TikTok) в «Юнікс»
📍 Віддалено
Виробник косметики та побутової хімії запрошує фахівця, який відстежує тренди, постійно навчається, генерує креативні ідеї та залучає клієнтів через соціальні мережі. Розглядають кандидатів з Києва (передбачається активна зйомка контенту в студіях та на локаціях міста) з наявним портфоліо. Досвід роботи з косметичними брендами та Instagram-магазинами косметики буде перевагою.
Основні завдання — продажі через соцмережі та популяризація торговельної марки компанії, зокрема ведення двох сторінок косметичних брендів.
Читайте також
РРС-спеціаліст (Amazon) в «Ароматика»
📍 Гібридний формат або віддалено
Український виробник натуральної косметики, ефірних олій та засобів для ароматизації шукає працівника.
Побажання до кандидатів:
- досвід запуску та оптимізації рекламних кампаній;
- вміння вибудовувати ефективну структуру рекламних кампаній;
- досвід збору та опрацювання семантики;
- досвід роботи з великими рекламними бюджетами;
- рівень володіння англійською мовою — вище середнього;
- впевнене володіння Excel або Google Sheets;
- досвід роботи з контекстною рекламою в Google Ads буде перевагою.
Інженер-програміст в OTP Bank Ukraine
📍 Гібридний формат
Один з найбільших українських банків зі 100%-м іноземним капіталом оголосив про вакантне місце.
Анонсовані обов’язки:
- розробка рішень у Creatio з використанням Low-Code/No-Code для клієнтів;
- збір та оцінка вимог для інтеграцій між Creatio та зовнішніми системами;
- оптимізація та підтримка наявних інтеграцій і бізнес-процесів у Creatio;
- розробка інтеграцій Creatio з іншими системами;
- підтримка користувачів щодо впроваджених рішень на базі Creatio.
Читайте також
Junior International Accounting у Boosta
📍 Віддалено або в офісі
Холдингова ІТ-компанія у пошуку фахівця, який має:
- ступінь магістра в галузі бухгалтерського обліку, фінансів, економіки або суміжних напрямів;
- досвід роботи від 1 року на аналогічній позиції з глибокими знаннями бухгалтерського обліку, бажано в IT-середовищі;
- досвід роботи з інвойсами (перевірка, пошук, створення, звірка з транзакціями);
- рівень англійської мови — Strong Intermediate/Upper-Intermediate;
- знання міжнародного оподаткування (VAT, CIT) буде перевагою.
Раніше ми розповідали, як підготуватися до співбесіди, щоб зустріч з рекрутером минула спокійно і вдало. Адже успіх на співбесіді починається задовго до зустрічі з рекрутером. Правильна підготовка допомагає не лише показати себе з найкращого боку, а й почуватися впевненіше під час розмови.
Поділитися новиною
Також за темою
Де знайти віддалену роботу — добірка грудневих вакансій
Кабмін змінив умови подання заяв до міжнародного Реєстру збитків через «Дію»
Німеччина надасть додаткові 70 млн євро Україні
Які ІТ-напрями зростали найшвидше у 2025 році (інфографіка)
Тарифи на газ, тепло та світло в Україні зростуть: у Раді розповіли деталі
Коли СЗЧ військовослужбовця може вважатися припиненим — пояснення