0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Де знайти віддалену роботу — добірка грудневих вакансій

Особисті фінанси
27
Де знайти віддалену роботу — добірка грудневих вакансій
Де знайти віддалену роботу — добірка грудневих вакансій
Віддалена робота дає можливість обирати вакансії без прив’язки до міста, заощаджувати час і поєднувати кар’єру з особистим життям. Ділимося добіркою вакансій від robota.ua із актуальними пропозиціями від роботодавців, які шукають фахівців на віддалений формат.

Інтернет-маркетолог у «Цифрове видавництво Експертус»

📍 Гібридний формат (можливий гнучкий графік або віддалена співпраця)
Український видавець програмних продуктів та спеціалізованих видань шукає кандидатів з досвідом:
  • написання рекламних, маркетингових текстів, уміння «продати текстом і візуалом»;
  • верстки маркетингових листів у сервісах розсилок Creatio, Sendpulse;
  • написання та верстки email-розсилок, push- і chat-повідомлень;
  • роботи з соцмережами;
  • роботи у сфері маркетингу/продажів.
Роботодавець пропонує: співпрацю за ФОП і повну зайнятість, додаткові вихідні (на день народження, за стаж та sick days), корпоративну бібліотеку та навчання для професійного розвитку.

Інженер-конструктор з розробки та оформлення експлуатаційної документації в «Прогрестех-Україна»

📍 Віддалено
Компанія надає інженерні послуги та розробляє програмне забезпечення для провідних підприємств високотехнологічних галузей. Також створює вебплатформи, мобільні застосунки та комплексні рішення з цифровізації бізнес-процесів.
Майбутньому працівнику доручать:
  • розробку та оформлення текстової експлуатаційної документації на різні типи літаків з використанням спеціалізованого ПЗ;
  • створення і оформлення ілюстрацій до експлуатаційної документації з використанням спеціалізованого ПЗ.
Серед іншого компанія гарантує: щомісячне, квартальне та річне преміювання за результатами роботи; медичне страхування з покриттям витрат на лікарські препарати; матеріальну підтримку іногороднім працівникам. У вакансії повідомляється про можливість тривалих відряджень до США.

Бренд-менеджер (FMCG) в «Арікол»

📍 Офіс в центрі Києва або частково віддалена робота
Роботодавець — український імпортер та дистриб’ютор, що спеціалізується на товарах повсякденного попиту (FMCG), продукції для дому та гігієни (AfH), а також зоо- та ветеринарних товарах (Pet and Vet).
Запрошують у команду фахівця, який:
  • має від 2 років релевантного досвіду та профільну освіту;
  • впевнено працює з Excel, Word, PowerPoint і Outlook;
  • має досвід роботи з 1С;
  • володіє англійською на рівні Intermediate;
  • розуміє принципи проєктного управління.
Можете розраховувати на підтримку та допомогу від наставника та колег в період адаптації, корпоративне навчання та розвиток, знижки на продукцію компанії.
Читайте також

SMM-спеціаліст (юридичні послуги) у «Прасолов та партнери»

📍 Віддалений формат роботи з періодичними відрядженнями для зйомок контенту
Юридична компанія, яка спеціалізується на справах про адміністративні правопорушення, зокрема, на справах за статтею 130 КУпАП, має вакансію.
Серед завдань майбутнього працівника:
  • розробка SMM-стратегій на основі даних та аналітики, а не інтуїтивних рішень;
  • аналіз ефективності: GA4, метрики соцмереж, поведінка аудиторії, воронки взаємодії;
  • контент-планування на місяць і квартал;
  • регулярний аналіз конкурентів і ринку;
  • управління та контроль роботи підрядників (дизайн, відео, таргетинг, копірайтинг);
  • участь у зйомках і створенні контенту (за потреби — робота на локаціях).
Спробуйте свої сили, якщо маєте: досвід роботи в SMM від 3 років та практику створення трафікових контент-воронок у соцмережах; розуміння принципів performance-маркетингу та ролі SMM у зниженні CPL; практичний досвід роботи з відеоконтентом; навички створення чітких CTA та ефективних оферів.

CMO/Директор (-ка) з маркетингу у Concert.ua

📍 Віддалено або в офісі в центрі Києва
Сервіс із продажу квитків відкрив вакансію.
Шукають фахівця, який/яка зможе вибудувати передову data-driven маркетингову функцію, посилити бренд та забезпечити стабільне прибуткове зростання бізнесу.
Відгукуйтеся, якщо маєте:
  • досвід керівництва маркетинговою функцією (CMO/Head of Marketing або аналогічна роль) від 5 років у digital-продуктах/e-commerce/платформах;
  • вмієте будувати та оптимізувати performance-воронки (Google Ads, Meta, TikTok, Programmatic, партнерки), але водночас системно працюєте з брендом, комунікаціями, контентом і PR;
  • працювали з сегментацією, тригерними кампаніями, програмами лояльності, реферальними програмами, email/web-push/remarketing; розумієте, як підвищувати LTV, середній чек і частоту покупок;
  • маєте досвід формування та розвитку маркетингових команд: performance, бренд.
Читайте також

Фахівець (чиня) по роботі зі спонсорськими інтеграціями у Starlight Media

📍 Віддалено або в офісі у Києві
Роботодавцем є українська медіагрупа, яка об’єднує популярні телеканали, є великим виробником контенту, власником продакшн-компаній і займається дистрибуцією реклами та розвитком цифрових медіа.
Запрошують приєднатися до команди фахівця, якому доручать:
  • координацію рекламних інтеграцій між відділом продажів і відеоредакторами;
  • формування ТЗ, постановка задач і контроль виконання;
  • підтримку менеджерів з продажу, моніторинг виконання плану та рекомендації щодо контенту;
  • аналіз проєктів і прогнозування переглядів;
  • перевірку креативів і відео перед публікацією;
  • підготовку звітності з рекламних інтеграцій.
Обираючи кандидата, звертають увагу на: вищу освіту, досвід роботи на аналогічній посаді від 2-х років, володіння Microsoft Office 365 (Outlook, Word, Excel, Power Point), Google Docs.

SMM-спеціаліст для ведення соцмереж бренду (Instagram, TikTok) в «Юнікс»

📍 Віддалено
Виробник косметики та побутової хімії запрошує фахівця, який відстежує тренди, постійно навчається, генерує креативні ідеї та залучає клієнтів через соціальні мережі. Розглядають кандидатів з Києва (передбачається активна зйомка контенту в студіях та на локаціях міста) з наявним портфоліо. Досвід роботи з косметичними брендами та Instagram-магазинами косметики буде перевагою.
Основні завдання — продажі через соцмережі та популяризація торговельної марки компанії, зокрема ведення двох сторінок косметичних брендів.
Читайте також

РРС-спеціаліст (Amazon) в «Ароматика»

📍 Гібридний формат або віддалено
Український виробник натуральної косметики, ефірних олій та засобів для ароматизації шукає працівника.
Побажання до кандидатів:
  • досвід запуску та оптимізації рекламних кампаній;
  • вміння вибудовувати ефективну структуру рекламних кампаній;
  • досвід збору та опрацювання семантики;
  • досвід роботи з великими рекламними бюджетами;
  • рівень володіння англійською мовою — вище середнього;
  • впевнене володіння Excel або Google Sheets;
  • досвід роботи з контекстною рекламою в Google Ads буде перевагою.

Інженер-програміст в OTP Bank Ukraine

📍 Гібридний формат
Один з найбільших українських банків зі 100%-м іноземним капіталом оголосив про вакантне місце.
Анонсовані обов’язки:
  • розробка рішень у Creatio з використанням Low-Code/No-Code для клієнтів;
  • збір та оцінка вимог для інтеграцій між Creatio та зовнішніми системами;
  • оптимізація та підтримка наявних інтеграцій і бізнес-процесів у Creatio;
  • розробка інтеграцій Creatio з іншими системами;
  • підтримка користувачів щодо впроваджених рішень на базі Creatio.
Читайте також

Junior International Accounting у Boosta

📍 Віддалено або в офісі
Холдингова ІТ-компанія у пошуку фахівця, який має:
  • ступінь магістра в галузі бухгалтерського обліку, фінансів, економіки або суміжних напрямів;
  • досвід роботи від 1 року на аналогічній позиції з глибокими знаннями бухгалтерського обліку, бажано в IT-середовищі;
  • досвід роботи з інвойсами (перевірка, пошук, створення, звірка з транзакціями);
  • рівень англійської мови — Strong Intermediate/Upper-Intermediate;
  • знання міжнародного оподаткування (VAT, CIT) буде перевагою.
Раніше ми розповідали, як підготуватися до співбесіди, щоб зустріч з рекрутером минула спокійно і вдало. Адже успіх на співбесіді починається задовго до зустрічі з рекрутером. Правильна підготовка допомагає не лише показати себе з найкращого боку, а й почуватися впевненіше під час розмови.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems