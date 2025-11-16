Як підготуватися до співбесіди, щоб отримати роботу: покрокова інструкція Сьогодні 16:07 — Особисті фінанси

Як підготуватися до співбесіди, щоб отримати роботу: покрокова інструкція

Успіх на співбесіді починається задовго до зустрічі з рекрутером. Правильна підготовка допомагає не лише показати себе з найкращого боку, а й почуватися впевненіше під час розмови.

Фахівці work.ua розповідають , як підготуватися до співбесіди, щоб зустріч з рекрутером минула спокійно і вдало.

Логістика й час

Переконайтеся, що ви вчасно прийдете на зустріч — внесіть дату та час співбесіди у календар і встановіть нагадування.

Якщо співбесіда проходитиме онлайн, завантажте на мобільний телефон чи компʼютер необхідні застосунки (Zoom, Google Meet, Teams або інше), а перед зустріччю можна провести тестовий дзвінок із другом.

Для офлайн-зустрічей заздалегідь продумайте маршрут, враховуючи можливі затори або форс-мажори.

Місце співбесіди

Під час онлайн-інтервʼю оберіть тихе, добре освітлене приміщення з нейтральним фоном.

Підготуйте блокнот, ручку та воду. Подумайте, з якого місця неподалік дому ви зможете вийти на звʼязок, на випадок відключення світла та проблем з інтернетом.

Гаджети

Для відеоспівбесіди краще використовувати ноутбук або комп’ютер, але смартфон може стати запасним варіантом.

Зарядіть усі пристрої, закрийте непотрібні вкладки та вимкніть автоматичні оновлення, щоб уникнути перебоїв.

Дізнайтеся більше про компанію

Часто рекрутери запитують, чому ви обрали саме їхню компанію як місце роботи, щоб дізнатися, чи відповідає кандидат корпоративній культурі.

Перед співбесідою перегляньте сайт компанії, де зазвичай описують її місію та цінності. Ознайомтеся з соціальними мережами та публікаціями в медіа.

Експерти радять знайти декілька «точок дотику» між вами та компанією. Це можуть бути цінності, конкретний проєкт чи інша важлива деталь.

Відповіді на стандартні запитання

Продумайте коротку самопрезентацію, відповіді на типові запитання про сильні та слабкі сторони, причини зміни роботи, досягнення на попередніх місцях.

У відповідях на поведінкові запитання можна спиратися на техніку STAR, яка розшифровується як: Situation (Ситуація), Task (Завдання), Action (Дія) і Result (Результат).

Ваші запитання до рекрутера

Співбесіда — це двосторонній процес. Щоб зрозуміти, чи підходить вам ця робота, ви також можете ставити запитання рекрутеру.

Фахівці не радять запитувати про відпустки, лікарняні чи перепрацювання на першій співбесіді, проте уточнити важливі нюанси вашої роботи цілком допустимо.

Запитайте про очікування від кандидата, обовʼязки на посаді, корпоративну культуру та перспективи розвитку.

Психологічна рівновага

Спокій і впевненість — ключ до успіху. Завершіть справи за півгодини до співбесіди, зробіть дихальні або релаксаційні вправи, підготуйте воду. Якщо хвилювання надто сильне, можна чесно сказати про це рекрутеру — це допоможе знизити напруження.

