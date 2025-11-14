На яких вакансіях в Україні можна заробляти до 60 тис. грн Сьогодні 15:05 — Особисті фінанси

На яких вакансіях в Україні можна заробляти до 60 тис. грн

У 2025 році найбільше пропозицій із високими ставками — у технічних, будівельних та робітничих спеціальностях. Ця тенденція повторює минулорічну.

Про це свідчить аналітика OLX Робота . Дослідники з’ясували, у яких сферах та на яких вакансіях у жовтні 2025 фіксували найвищі медіанні зарплати, а також як вони змінилися порівняно з жовтнем 2024.

Де платять понад 45 тис. грн

У жовтні 2025 року, як і в жовтні 2024, категорія з найбільшою кількістю високооплачуваних вакансій — «Будівництво та облицювальні роботи». Цьогоріч тут зафіксовані високі показники зростання медіанних зарплат, у порівнянні з жовтнем 2024: від 25% до 43%.

Серед вакансій з найвищими медіанними зарплатами:

штукатур — 60 тис. грн (на 20% вище, ніж у жовтні 2024);

фасадник — 58 тис. грн (+25%);

виконроб — 50 тис. грн (+43%);

муляр — 48 тис. грн (+6%);

маляр — 48 тис. грн (+32%);

будівельник та плиточник — 45 тис. грн (+29%).

Медіанну заробітну плату у 53 тис. грн пропонують у категорії «Логістики та доставки» на вакансії далекобійника. Це на 5% більше, ніж у жовтні минулого року.

Сфери з зарплатами від 35 до 45 тис. грн

Оголошення із медіанними зарплатами 40 тис. грн у жовтні 2025 фіксували у категоріях «Медицина» (вакансія стоматолога) та «Нерухомість» (вакансії рієлтора та менеджера з продажу).

До слова, найбільш помітне зростання — саме у стоматологів: медіанна заробітна плата вища на 33%, ніж у жовтні минулого року.

Далі у переліку високооплачуваних — вакансії у категорії «СТО та автомийки».

У деяких оголошеннях пропонували медіанні зарплати від 35 до 40 тис. грн, а саме:

автоелектрик — 40 тис. грн (+14%);

автомаляр — 40 тис. грн (як і в жовтні 2024);

автослюсар — 38 тис. грн (+15%);

механік — 35 тис. грн (+8%).

У категорії «Будівництво та облицювальні роботи» медіанну зарплату у 35−38 тис. грн у жовтні 2025 пропонували на вакансії монтажника, зварювальника та електрика.

Де пропонують медіанні зарплати від 30 тис. грн

Найбільше вакансій, де можна отримувати медіанну зарплату від 30 до 35 тис. грн — у категорії «Виробництва та робітничих спеціальностей». До прикладу, на вакансії токаря та машиніста екскаватора (31 тис. грн).

Медіанна зарплата 30 тис. грн у жовтні 2025 у цій категорії була зафіксована у вакансіях електрика, механіка, технолога та столяра. У порівнянні з жовтнем 2024, у жовтні 2025 маємо зростання від 15% до 33% (найбільше зростання медіанної зарплати 33% - на вакансії технолога).

Також медіанну заробітну плату 30−32 тис. грн спостерігали на окремі вакансії у категорії «Сільського та лісового господарства, агробізнесу»: пилорамщик (32 тис. грн), агроном та тракторист (30 тис. грн).

Найбільше високооплачуваних вакансій у жовтні 2025 аналітики зафіксували у сфері будівництва, а також виробництва та робітничих спеціальностей. У інших сферах таких вакансій менше, однак можна знайти пропозиції, де медіанні заробітні плати варіюються від 35 до 50 тис. грн.

