На яких вакансіях в Україні можна заробляти до 60 тис. грн
У 2025 році найбільше пропозицій із високими ставками — у технічних, будівельних та робітничих спеціальностях. Ця тенденція повторює минулорічну.
Про це свідчить аналітика OLX Робота. Дослідники з’ясували, у яких сферах та на яких вакансіях у жовтні 2025 фіксували найвищі медіанні зарплати, а також як вони змінилися порівняно з жовтнем 2024.
Де платять понад 45 тис. грн
У жовтні 2025 року, як і в жовтні 2024, категорія з найбільшою кількістю високооплачуваних вакансій — «Будівництво та облицювальні роботи». Цьогоріч тут зафіксовані високі показники зростання медіанних зарплат, у порівнянні з жовтнем 2024: від 25% до 43%.
Серед вакансій з найвищими медіанними зарплатами:
- штукатур — 60 тис. грн (на 20% вище, ніж у жовтні 2024);
- фасадник — 58 тис. грн (+25%);
- виконроб — 50 тис. грн (+43%);
- муляр — 48 тис. грн (+6%);
- маляр — 48 тис. грн (+32%);
- будівельник та плиточник — 45 тис. грн (+29%).
Медіанну заробітну плату у 53 тис. грн пропонують у категорії «Логістики та доставки» на вакансії далекобійника. Це на 5% більше, ніж у жовтні минулого року.
Сфери з зарплатами від 35 до 45 тис. грн
Оголошення із медіанними зарплатами 40 тис. грн у жовтні 2025 фіксували у категоріях «Медицина» (вакансія стоматолога) та «Нерухомість» (вакансії рієлтора та менеджера з продажу).
До слова, найбільш помітне зростання — саме у стоматологів: медіанна заробітна плата вища на 33%, ніж у жовтні минулого року.
Далі у переліку високооплачуваних — вакансії у категорії «СТО та автомийки».
У деяких оголошеннях пропонували медіанні зарплати від 35 до 40 тис. грн, а саме:
- автоелектрик — 40 тис. грн (+14%);
- автомаляр — 40 тис. грн (як і в жовтні 2024);
- автослюсар — 38 тис. грн (+15%);
- механік — 35 тис. грн (+8%).
У категорії «Будівництво та облицювальні роботи» медіанну зарплату у 35−38 тис. грн у жовтні 2025 пропонували на вакансії монтажника, зварювальника та електрика.
Де пропонують медіанні зарплати від 30 тис. грн
Найбільше вакансій, де можна отримувати медіанну зарплату від 30 до 35 тис. грн — у категорії «Виробництва та робітничих спеціальностей». До прикладу, на вакансії токаря та машиніста екскаватора (31 тис. грн).
Медіанна зарплата 30 тис. грн у жовтні 2025 у цій категорії була зафіксована у вакансіях електрика, механіка, технолога та столяра. У порівнянні з жовтнем 2024, у жовтні 2025 маємо зростання від 15% до 33% (найбільше зростання медіанної зарплати 33% - на вакансії технолога).
Також медіанну заробітну плату 30−32 тис. грн спостерігали на окремі вакансії у категорії «Сільського та лісового господарства, агробізнесу»: пилорамщик (32 тис. грн), агроном та тракторист (30 тис. грн).
Найбільше високооплачуваних вакансій у жовтні 2025 аналітики зафіксували у сфері будівництва, а також виробництва та робітничих спеціальностей. У інших сферах таких вакансій менше, однак можна знайти пропозиції, де медіанні заробітні плати варіюються від 35 до 50 тис. грн.
Поділитися новиною
Також за темою
Зеленський підписав закон про збільшення допомоги при народженні дитини
Срібна економіка стартувала в Україні: як буде діяти
«Укрпошта» доставлятиме «зимову підтримку»: деталі (інфографіка)
Чи зараховується до страхового стажу перебування на обліку в центрі зайнятості — пояснення
На яких вакансіях в Україні можна заробляти до 60 тис. грн
У «Дії» з’являться нові послуги для ветеранів та родин військових