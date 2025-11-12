Досвід не потрібен: скільки зараз платять у технічних і робітничих професіях Сьогодні 12:04 — Особисті фінанси

Досвід не потрібен: скільки зараз платять у технічних і робітничих професіях

На ринку праці дедалі гостріше відчувається нестача фахівців технічних і робітничих професій.

Попит на таких працівників зростає, але охочих працювати у цих сферах стає все менше. При цьому компанії все частіше готові брати людей навіть без досвіду.

Вакансії vs кандидати

На Work.ua зараз розміщено близько 10 000 технічних вакансій. Водночас кількість кандидатів на одну з них зменшилася у 2,5 раза з січня 2022 року. Це падіння відбувається швидше, ніж загалом по ринку праці.

Кількість активних кандидатів-чоловіків на Work.ua знизилася на 27% порівняно з кінцем 2022 року. Тож, попри зростання зарплат, у технічних професіях, де переважно працюють чоловіки, дефіцит кадрів тільки збільшується.

Жінки все ще рідкість у технічних сферах. Попри навчальні програми й курси, які компанії запускають для жінок, їхня активність майже не зростає. Жінки становлять лише 3−5% серед кандидатів на технічні посади.

Зарплати у секторі

Середня зарплата у цій сфері становить близько 33 000 грн — це більш ніж на третину вище за середню по країні, яка зараз дорівнює 26 000 грн.

Проте аналітики зазначають, що зараз шукачі більше цінують стабільність. Тепер для кандидатів важливі не лише гроші, а й офіційне працевлаштування, можливість навчання, соціальний пакет і зручне розташування роботи.

Довідка Finance.ua:

як ми повідомляли раніше, за дослідженням OLX, у третьому кварталі 2025 року найбільше оголошень про роботу стосувалися робітничих професій;

у топі за кількістю пропозицій залишаються продавці, водії, різноробочі, служба в силах оборони, вантажники, кухарі, продавці-консультанти та бариста;

у серпні 2025 року найвищі медіанні зарплати отримували фасадники та штукатури — по 55 тисяч гривень. Дещо менше заробляють далекобійники, муляри та рихтувальники — близько 50 тисяч гривень.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.