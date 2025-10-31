Від 60 тис. грн: у кого з робітничих професій найбільше зросла зарплата (інфографіка)
Як повідомляється у дослідженні OLX Робота та Європейської Бізнес Асоціації (EBA), середні зарплати представників робітничих спеціальностей в Україні за останні чотири роки зросли у кілька разів.
Який попит
Попит на робітничі професії залишається високим — 63% роботодавців заявили про нестачу фахівців. Нині найвищі заробітки у мулярів, сантехніків і штукатурів.
Потреба у майстрах безпосередньо впливає на зростання рівня оплати праці.
З 2022 по 2025 рік зарплати у більшості спеціальностей зросли щонайменше на 50−100%, а в окремих випадках — утричі.
- Зарплата малярів зросла до 38,5 тис. грн,
- плиточників — до 42,5 тис. грн,
- фасадників — до 52,5 тис. грн,
- виконроби зберігають минулорічний рівень — 45 тис. грн.
Найменше підвищення
Різноробочі отримали наймегше підвищення, в них середня зарплата зросла з 12,5 тис. грн у 2022 році до 22,5 тис. грн у 2025-му році. Але навіть для цієї категорії працівників динаміка залишається на рівні зростання понад 20% лише за останній рік.
У 2024−2025 роках темпи підвищення заробітних плат уповільнилися, але тенденція до зростання зберігається.
В кого найбільше зростання
Найпомітніше за цей період подорожчала праця сантехніків (+30%), малярів (+23%) і різноробочих (+22%).
Думка аналітиків
За прогнозами експертів, ринок робітничих професій залишається одним із найдинамічніших в Україні. Заробітки фахівців формуються під впливом інфляції, відновлення будівельного сектору та дефіциту кваліфікованих кадрів.
Попит на таких працівників утримують й надалі, а конкуренція між роботодавцями стимулюватиме подальше зростання зарплат.
Нагадаємо, вакансії з пропозицією житла отримують майже втричі більше відгуків, ніж ті, де такого «бонусу» немає. Загалом на платформі нараховується 12 182 вакансії з опцією житла при працевлаштуванні.
Також майже утричі більше відгуків збирають вакансії, які відкриті для соціально вразливих груп населення. На сьогодні на OLX Робота таких пропозицій вже понад 43 тисячі. У два рази більше відгуків отримують вакансії, які мають пропозицію бронювання. Таких вакансій наразі 4 227.
Нині 26% українців у групі 60+ мають стабільну роботу, підробіток чи активно шукають роботу. Велика частина українців яким виповнилося 55 років, хочуть працювати та навчатися, бути частиною життя громади.
