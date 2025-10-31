Чи добре ви керуєте грошима? Перевірте себе (тест)
Сучасний світ змінюється дуже швидко: нові технології, фінансові інструменти, безготівкові сервіси та цифрові валюти змушують користувачів бути гнучким. Розуміти, як працюють гроші.
Сьогодні стартувало вже друге Всеукраїнське тестування з фінансової грамотності від Національного банку України, яке дає змогу кожному українцю перевірити власні знання у сфері фінансів.
Проходьте тест онлайн на сайті «Гаразд» з 31 жовтня до 7 листопада 2025 року. 20 запитань допоможуть оцінити рівень фінансової обізнаності, а результати супроводжуються персональними порадами для її покращення.
Станьте фінансово впевненими — перевірте свої знання вже сьогодні!
