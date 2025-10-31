0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Місячний тариф на газ для населення подорожчав: постачальники оприлюднили ціни

Особисті фінанси
6
Місячний тариф на газ для населення подорожчав: постачальники оприлюднили ціни
Місячний тариф на газ для населення подорожчав: постачальники оприлюднили ціни
Постачальники газу оприлюднили цінники на «блакитне паливо» на листопад. Річні тарифи не змінилися, а місячні тарифи зростають. Один із постачальників підняв свою ринкову ціну одразу на 6 гривень.
Про це повідомляє ГазПравда.

Які тарифи на газ діють

Як і в жовтні, на ринку газу для населення працюють дев’ять постачальників:
  • чотири компанії пропонують лише річну ціну;
  • п’ять компанії пропонують і річну, і змінну (місячну) пропозицію.
У листопаді місячна вартість газу коливається від 8,46 до 29,99 грн за кубометр, тоді як річні тарифи становлять від 7,79 до 9,99 грн за кубометр.
Місячний тариф на газ для населення подорожчав: постачальники оприлюднили ціни
Базовими для побутових споживачів є саме річні тарифи. Понад 98% домогосподарств, це більше ніж 12 мільйонів, отримують газ від ГК «Нафтогаз України». Її річний тариф становить 7,96 грн за кубометр і діятиме щонайменше до квітня 2026 року.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що одне з найболючіших питань для людей: що буде з тарифами на житлово-комунальні послуги, адже вони й зараз є непіднімними для багатьох українців. Експерти відповідають однозначно: тарифи будуть й надалі приводитися до ринкових значень.
Борги за комуналку б’ють рекорди. Станом на середину вересня 2025 року в Україні відкрито 788,5 тис. виконавчих проваджень через борги за комунальні послуги. Це на 13% більше, ніж у липні 2024-го (701,1 тис.). Основна маса комунальних боргів припадає на людей у віці 46−60 років — 302,8 тис. проваджень (38%). На другому місці група 36−45 років із 194,7 тис. провадженнями (25%). Майже стільки ж боргів у людей старших за 60 років — 194,1 тис. (25%).
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems