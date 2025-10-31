Місячний тариф на газ для населення подорожчав: постачальники оприлюднили ціни Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

Місячний тариф на газ для населення подорожчав: постачальники оприлюднили ціни

Постачальники газу оприлюднили цінники на «блакитне паливо» на листопад. Річні тарифи не змінилися, а місячні тарифи зростають. Один із постачальників підняв свою ринкову ціну одразу на 6 гривень.

Про це повідомляє ГазПравда.

Які тарифи на газ діють

Як і в жовтні, на ринку газу для населення працюють дев’ять постачальників:

чотири компанії пропонують лише річну ціну;

п’ять компанії пропонують і річну, і змінну (місячну) пропозицію.

У листопаді місячна вартість газу коливається від 8,46 до 29,99 грн за кубометр, тоді як річні тарифи становлять від 7,79 до 9,99 грн за кубометр.

Базовими для побутових споживачів є саме річні тарифи. Понад 98% домогосподарств, це більше ніж 12 мільйонів, отримують газ від ГК «Нафтогаз України». Її річний тариф становить 7,96 грн за кубометр і діятиме щонайменше до квітня 2026 року.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що одне з найболючіших питань для людей: що буде з тарифами на житлово-комунальні послуги, адже вони й зараз є непіднімними для багатьох українців. Експерти відповідають однозначно: тарифи будуть й надалі приводитися до ринкових значень.

Борги за комуналку б’ють рекорди . Станом на середину вересня 2025 року в Україні відкрито 788,5 тис. виконавчих проваджень через борги за комунальні послуги. Це на 13% більше, ніж у липні 2024-го (701,1 тис.). Основна маса комунальних боргів припадає на людей у віці 46−60 років — 302,8 тис. проваджень (38%). На другому місці група 36−45 років із 194,7 тис. провадженнями (25%). Майже стільки ж боргів у людей старших за 60 років — 194,1 тис. (25%).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.