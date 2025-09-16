Що буде з житлово-комунальними тарифами — думка експертів Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

Що буде з житлово-комунальними тарифами — думка експертів

Одне з найболючіших питань для людей: що буде з тарифами на житлово-комунальні послуги, адже вони й зараз є непіднімними для багатьох українців? А після війни влада обіцяє їх ще значно збільшити. І якщо таке буде, то як компенсуватиме (чи не компенсуватиме) держава ці тарифи вразливим верствам населення?

Експерти відповідають однозначно: тарифи будуть й надалі приводитися до ринкових значень. Щодо субсидіювання державою для населення частини витрат на тарифи, то це питання зараз лишається відкритим, хоча воно теж дуже важливе.

Навіть більше: керуючий партнер адвокатської компанії «Кравець і партнери» Ростислав Кравець зазначив для Finance.ua, що на вимогу партнерів для вступу до ЄС (що без перебільшення є негативним фактором для населення, яке дуже обідніє після завершення війни. — Ред.), може відбуватися масове примусове стягнення боргів за житлово-комунальні послуги.

Як бачимо, є такий негатив для споживачів за позитивного сценарію для України, тобто вступу до ЄС.

Єдине, що може додати «гарного» настрою у цьому сенсі громадянам України, які накопичили за роки війни чималі борги за комуналку: їх може все ж таки реструктурують або частково спишуть. Але таке можна лише припускати.

Проте негатив у будь-якому випадку перевищує позитив: після війни, коли скасують мораторій на зростання цін на комуналку та газ, вони неодмінно поповзуть вгору. Це буде дуже тяжкий удар для населення за будь-якого сценарію — позитивного чи негативного.

