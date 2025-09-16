0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Що буде з житлово-комунальними тарифами — думка експертів

Особисті фінанси
37
Що буде з житлово-комунальними тарифами — думка експертів
Що буде з житлово-комунальними тарифами — думка експертів
Одне з найболючіших питань для людей: що буде з тарифами на житлово-комунальні послуги, адже вони й зараз є непіднімними для багатьох українців? А після війни влада обіцяє їх ще значно збільшити. І якщо таке буде, то як компенсуватиме (чи не компенсуватиме) держава ці тарифи вразливим верствам населення?
Читайте також
Експерти відповідають однозначно: тарифи будуть й надалі приводитися до ринкових значень. Щодо субсидіювання державою для населення частини витрат на тарифи, то це питання зараз лишається відкритим, хоча воно теж дуже важливе.
Навіть більше: керуючий партнер адвокатської компанії «Кравець і партнери» Ростислав Кравець зазначив для Finance.ua, що на вимогу партнерів для вступу до ЄС (що без перебільшення є негативним фактором для населення, яке дуже обідніє після завершення війни. — Ред.), може відбуватися масове примусове стягнення боргів за житлово-комунальні послуги.
Як бачимо, є такий негатив для споживачів за позитивного сценарію для України, тобто вступу до ЄС.
Читайте також
Єдине, що може додати «гарного» настрою у цьому сенсі громадянам України, які накопичили за роки війни чималі борги за комуналку: їх може все ж таки реструктурують або частково спишуть. Але таке можна лише припускати.
Проте негатив у будь-якому випадку перевищує позитив: після війни, коли скасують мораторій на зростання цін на комуналку та газ, вони неодмінно поповзуть вгору. Це буде дуже тяжкий удар для населення за будь-якого сценарію — позитивного чи негативного.
Читайтн більше у статті:

Коли війна закінчиться: сценарії розвитку економіки країни

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Нерухомість
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems