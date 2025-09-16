Що буде з житлово-комунальними тарифами — думка експертів
Одне з найболючіших питань для людей: що буде з тарифами на житлово-комунальні послуги, адже вони й зараз є непіднімними для багатьох українців? А після війни влада обіцяє їх ще значно збільшити. І якщо таке буде, то як компенсуватиме (чи не компенсуватиме) держава ці тарифи вразливим верствам населення?
Експерти відповідають однозначно: тарифи будуть й надалі приводитися до ринкових значень. Щодо субсидіювання державою для населення частини витрат на тарифи, то це питання зараз лишається відкритим, хоча воно теж дуже важливе.
Навіть більше: керуючий партнер адвокатської компанії «Кравець і партнери» Ростислав Кравець зазначив для Finance.ua, що на вимогу партнерів для вступу до ЄС (що без перебільшення є негативним фактором для населення, яке дуже обідніє після завершення війни. — Ред.), може відбуватися масове примусове стягнення боргів за житлово-комунальні послуги.
Як бачимо, є такий негатив для споживачів за позитивного сценарію для України, тобто вступу до ЄС.
Єдине, що може додати «гарного» настрою у цьому сенсі громадянам України, які накопичили за роки війни чималі борги за комуналку: їх може все ж таки реструктурують або частково спишуть. Але таке можна лише припускати.
Проте негатив у будь-якому випадку перевищує позитив: після війни, коли скасують мораторій на зростання цін на комуналку та газ, вони неодмінно поповзуть вгору. Це буде дуже тяжкий удар для населення за будь-якого сценарію — позитивного чи негативного.
Читайтн більше у статті:
Коли війна закінчиться: сценарії розвитку економіки країни
Поділитися новиною
Також за темою
Що буде з житлово-комунальними тарифами — думка експертів
У поліції прокоментували інформацію про підвищення штрафів за порушення ПДР
Рівень вакансій в ЄС: де найбільше (інфографіка)
ЄС затвердив рекомендації щодо поступового повернення українців додому
Сума на субсидії та пільги на 2026 рік — бюджет-2026
Суми в платіжках за комуналку в Україні можуть змінитися: що готують у Мінрегіоні