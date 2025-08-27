У вересні зростуть тарифи на електроенергію для деяких споживачів — Finance.ua
укр
Енергетика
162
У вересні зростуть тарифи на електроенергію для деяких споживачів
НКРЕКП ухвалила рішення підняти тарифи на розподіл електроенергії для непобутових споживачів. Для населення ціни на електроенергію залишаються незмінними.
Про це йдеться в повідомленні НКРЕКП.
У середньому тарифи зростуть на 14% для першого класу напруги і на 23% для другого класу напруги.
Найбільше підвищення може торкнутися споживачів:
  • «Рівнеобленерго»;
  • «Кіровоградобленерго»;
  • «Хмельницькобленерго».
Найменше підвищення може торкнутися клієнтів:
  • «Чернігівобленерго»;
  • «Черкасиобленерго»;
  • «Львівобленерго».
Мета рішення — розрахуватися з боргами перед «Укренерго», підготувати енергосистему до зими та створити аварійні запаси обладнання на випадок обстрілів.
Окремо в жовтні планують переглянути тарифи для прифронтових областей: Запоріжжя, Миколаїв, Суми, Харків, а також для компанії ПЕЕМ ЦЕК.
Зараз споживачі платять обленерго за двома класами напруги:
  • перший — якщо лінія понад 27,5 кВ або споживання понад 150 000 МВт-год на місяць;
  • другий — якщо лінія менше 27,5 кВ.
Нагадаємо, на початок літа 2025 року борг українських побутових споживачів за тепло та гарячу воду сягнув 33,9 млрд грн. Це на 2,2 млрд грн, або 6,9% більше, ніж торік. На Харківщину, Київ і Дніпропетровщину припадає 60,6% усієї заборгованості.
За матеріалами:
Економічна Правда
Тарифи
