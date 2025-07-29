Українці заборгували за тепло і гарячу воду майже 34 млрд грн: найбільші боржники — Finance.ua

Українці заборгували за тепло і гарячу воду майже 34 млрд грн: найбільші боржники Сьогодні 13:10 — Особисті фінанси

Українці заборгували за тепло і гарячу воду майже 34 млрд грн: найбільші боржники

На початок літа 2025 року борг українських побутових споживачів за тепло та гарячу воду сягнув 33,9 млрд грн. Це на 2,2 млрд грн, або 6,9% більше, ніж торік.

Про це повідомляє DiXi Group з посиланням на дані Energy Map.

Найбільші боржники

На Харківщину, Київ і Дніпропетровщину припадає 60,6% усієї заборгованості:

Харківська область — 8,9 млрд грн;

Київ — 6,9 млрд грн;

Дніпропетровська область — 4,7 млрд грн.

Саме ці регіони показали найбільше зростання боргу за рік: Дніпропетровщина додала 1 млрд грн, Харківщина — 0,4 млрд грн, а Київ — 0,3 млрд грн. Разом зростання боргу цих регіонів становить 1,7 млрд грн, або понад 76% від загального приросту заборгованості в Україні.

Інфографіка: dixigroup.org

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Ще чотири області мають борг понад мільярд гривень:

Донецька — 2,6 млрд грн;

Запорізька — 1,7 млрд грн;

Одеська — 1,6 млрд грн;

Херсонська — 1,2 млрд грн.

Натомість 17 інших областей сумарно мають борг 6,2 млрд грн (18,1% від загальної суми).

Де найменше боргів

Найнижчий борг у Закарпатській області: лише 0,8 млн грн. Це пов’язано з майже повною відсутністю централізованого опалення та гарячої води в регіоні.

У неопалювальний період (з квітня по вересень) рівень оплат традиційно перевищує 100% завдяки погашенню боргів, накопичених узимку. За травень 2025 року найвищі показники оплати зафіксовано в західних регіонах:

Закарпатська область — 133,2%;

Чернівецька — 128,8%;

Львівська — 120,5%.

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Найгірша ситуація у Херсонській області: лише 44,1% сплати за травень. Під час опалювального сезону мешканці регіону в окремі місяці сплачували менше третини нарахованих сум. У Донецькій області, яка також постійно потерпає від обстрілів, рівень оплати за травень 55,9%.

В інших 19 регіонах показники оплат за травень становили від 89% до 120%.

Як пише DiXi Group, якщо десять років тому, в червні 2015 року, борг за тепло і гарячу воду становив 5,0 млрд грн, то за десятиріччя він зріс на 578% до 33,9 млрд грн. Водночас в еквіваленті долару США за чотири роки, з червня 2021 по червень 2024, борг залишався практично незмінним — близько 782 млн дол. За цей період приріст становив лише 0,1%, тоді як у 2016−2021 роках заборгованість зросла на понад півмільярда доларів (+280,2%).

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Нагадаємо, раніше голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявляв , що після завершення повномасштабної війни в Україні можуть підвищити тарифи на комунальні послуги. Міжнародний валютний фонд у своєму меморандумі наголошує на необхідності підняття «комуналки» до ринкової вартості.

Зі свого боку Нацбанк припускає подальше поступове коригування тарифів на комунальні послуги у наступні роки, однак терміни їхнього перегляду є сферою невизначеності та ризиком для прогнозу інфляції.

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