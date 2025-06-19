Українцям повернуть понад 1 млн грн за порушення в нарахуваннях за комунальні послуги — Finance.ua

Українцям повернуть понад 1 млн грн за порушення в нарахуваннях за комунальні послуги
З початку 2025 року фахівці Держпродспоживслужби провели 98 позапланових перевірок підприємств, що надають житлово-комунальні послуги. Метою було з’ясувати, чи відповідає встановлення тарифів для населення вимогам законодавства та економічної обґрунтованості.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
У 86 із 98 перевірок (майже 88%) виявлено порушення. Найчастіше вони стосувалися тарифів на водопостачання та водовідведення.
Заходи, вжиті за результатами перевірок
За результатами виявлених порушень Держпродспоживслужба застосувала такі заходи впливу:
- 42 рішення про накладення штрафів на загальну суму 1,59 млн грн;
- 68 приписів щодо усунення порушень;
- 1,16 млн грн мають бути повернуті споживачам;
- 43 посадові особи оштрафовано на суму 87 тис. грн.
Куди звертатися у разі сумнівів щодо тарифів
Нагадаємо, що в березні 2024 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, якою поновив низку наглядових заходів в умовах воєнного стану. Відповідно до цієї постанови, Держпродспоживслужба має право проводити позапланові заходи державного нагляду (контролю) у сфері:
- формування, встановлення та застосування державних регульованих цін;
- захисту прав споживачів;
- метрологічного нагляду у сфері житлово-комунальних послуг.
Підставою для таких заходів є, зокрема, наявність загрози, що негативно впливає на права, законні інтереси, життя чи здоров’я людини.
У разі сумнівів щодо формування, затвердження чи застосування тарифів на житлово-комунальні послуги громадяни можуть звернутися до Держпродспоживслужби одним із таких способів:
- заповнити форму на офіційному вебпорталі;
- надіслати листа на електронну адресу: econsumer-info@dpss.gov.ua;
- надіслати звернення поштою: вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001.
Довідка Finance.ua:
- як сплатити комуналку, коли ви перебуваєте поза межами країни — розповідаємо тут;
- за даними Держстату, упродовж року в Україні спостерігається зростання цін на комунальні послуги. З квітня минулого року середнє підвищення тарифів склало 20,1%, але ціни зросли не на всі види послуг. Найбільше подорожчання зафіксовано у сфері електропостачання. Зазначено, що ціна зросла на 63,6%;
- Кабінет Міністрів прийняв зміни до «Положення про порядок призначення житлових субсидій». Це дещо змінить правила на отримання виплат для деяких категорій.
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