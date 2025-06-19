Українцям повернуть понад 1 млн грн за порушення в нарахуваннях за комунальні послуги — Finance.ua

Українцям повернуть понад 1 млн грн за порушення в нарахуваннях за комунальні послуги Сьогодні 10:36 — Особисті фінанси

Українцям повернуть понад 1 млн грн за порушення в нарахуваннях за комунальні послуги

З початку 2025 року фахівці Держпродспоживслужби провели 98 позапланових перевірок підприємств, що надають житлово-комунальні послуги. Метою було з’ясувати, чи відповідає встановлення тарифів для населення вимогам законодавства та економічної обґрунтованості.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

У 86 із 98 перевірок (майже 88%) виявлено порушення. Найчастіше вони стосувалися тарифів на водопостачання та водовідведення.

Заходи, вжиті за результатами перевірок

За результатами виявлених порушень Держпродспоживслужба застосувала такі заходи впливу:

42 рішення про накладення штрафів на загальну суму 1,59 млн грн ;

; 68 приписів щодо усунення порушень;

1,16 млн грн мають бути повернуті споживачам;

43 посадові особи оштрафовано на суму 87 тис. грн.

Куди звертатися у разі сумнівів щодо тарифів

Нагадаємо, що в березні 2024 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, якою поновив низку наглядових заходів в умовах воєнного стану. Відповідно до цієї постанови, Держпродспоживслужба має право проводити позапланові заходи державного нагляду (контролю) у сфері:

формування, встановлення та застосування державних регульованих цін;

захисту прав споживачів;

метрологічного нагляду у сфері житлово-комунальних послуг.

Підставою для таких заходів є, зокрема, наявність загрози, що негативно впливає на права, законні інтереси, життя чи здоров’я людини.

У разі сумнівів щодо формування, затвердження чи застосування тарифів на житлово-комунальні послуги громадяни можуть звернутися до Держпродспоживслужби одним із таких способів:

заповнити форму на офіційному вебпорталі;

надіслати листа на електронну адресу: econsumer-info@dpss.gov.ua;

надіслати звернення поштою: вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001.

Довідка Finance.ua:

як сплатити комуналку, коли ви перебуваєте поза межами країни — розповідаємо тут;

за даними Держстату, упродовж року в Україні спостерігається зростання цін на комунальні послуги. З квітня минулого року середнє підвищення тарифів склало 20,1%, але ціни зросли не на всі види послуг. Найбільше подорожчання зафіксовано у сфері електропостачання. Зазначено, що ціна зросла на 63,6%;

Кабінет Міністрів прийняв зміни до «Положення про порядок призначення житлових субсидій». Це дещо змінить правила на отримання виплат для деяких категорій.

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