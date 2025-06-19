Українцям повернуть понад 1 млн грн за порушення в нарахуваннях за комунальні послуги — Finance.ua
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Українцям повернуть понад 1 млн грн за порушення в нарахуваннях за комунальні послуги

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Українцям повернуть понад 1 млн грн за порушення в нарахуваннях за комунальні послуги
Українцям повернуть понад 1 млн грн за порушення в нарахуваннях за комунальні послуги
З початку 2025 року фахівці Держпродспоживслужби провели 98 позапланових перевірок підприємств, що надають житлово-комунальні послуги. Метою було з’ясувати, чи відповідає встановлення тарифів для населення вимогам законодавства та економічної обґрунтованості.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
У 86 із 98 перевірок (майже 88%) виявлено порушення. Найчастіше вони стосувалися тарифів на водопостачання та водовідведення.

Заходи, вжиті за результатами перевірок

За результатами виявлених порушень Держпродспоживслужба застосувала такі заходи впливу:
  • 42 рішення про накладення штрафів на загальну суму 1,59 млн грн;
  • 68 приписів щодо усунення порушень;
  • 1,16 млн грн мають бути повернуті споживачам;
  • 43 посадові особи оштрафовано на суму 87 тис. грн.

Куди звертатися у разі сумнівів щодо тарифів

Нагадаємо, що в березні 2024 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, якою поновив низку наглядових заходів в умовах воєнного стану. Відповідно до цієї постанови, Держпродспоживслужба має право проводити позапланові заходи державного нагляду (контролю) у сфері:
  • формування, встановлення та застосування державних регульованих цін;
  • захисту прав споживачів;
  • метрологічного нагляду у сфері житлово-комунальних послуг.
Підставою для таких заходів є, зокрема, наявність загрози, що негативно впливає на права, законні інтереси, життя чи здоров’я людини.
У разі сумнівів щодо формування, затвердження чи застосування тарифів на житлово-комунальні послуги громадяни можуть звернутися до Держпродспоживслужби одним із таких способів:
  • заповнити форму на офіційному вебпорталі;
  • надіслати листа на електронну адресу: econsumer-info@dpss.gov.ua;
  • надіслати звернення поштою: вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001.

Довідка Finance.ua:

  • як сплатити комуналку, коли ви перебуваєте поза межами країни — розповідаємо тут;
  • за даними Держстату, упродовж року в Україні спостерігається зростання цін на комунальні послуги. З квітня минулого року середнє підвищення тарифів склало 20,1%, але ціни зросли не на всі види послуг. Найбільше подорожчання зафіксовано у сфері електропостачання. Зазначено, що ціна зросла на 63,6%;
  • Кабінет Міністрів прийняв зміни до «Положення про порядок призначення житлових субсидій». Це дещо змінить правила на отримання виплат для деяких категорій.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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