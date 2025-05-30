В Україні змінили умови отримання житлових субсидій для деяких сімей — Finance.ua

В Україні змінили умови отримання житлових субсидій для деяких сімей Сьогодні 16:05 — Особисті фінанси

В Україні змінили умови отримання житлових субсидій для деяких сімей

Кабінет Міністрів прийняв зміни до «Положення про порядок призначення житлових субсидій». Це дещо змінить правила на отримання виплат для деяких категорій.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Що змінилося

Тепер отримати житлові субсидії матимуть право такі категорії:

дитячі будинки сімейного типу,

прийомні сімʼї, до яких хоча б одна дитина з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштована на виховання,

а також багатодітним сімʼям, в яких на момент звернення та під час отримання житлової субсидії проживають троє і більше дітей, та у яких хоча б одна дитина перебуває під опікою чи піклуванням.

Для цих категорій можна отримати субсидію, навіть якщо:

родина купувала земельну ділянку, житло, будматеріали, побутову техніку, одяг, продукти чи іграшки для дітей;

у дітей є житло у власності;

на банківському рахунку дитини (сироти чи під опікою) є понад 100 тис. грн.

Така норма діятиме за умови, що ці витрати або заощадження спрямовані на забезпечення потреб дитини.

Зміни у заборгованості

На час воєнного стану та ще рік після нього для вищевказаних родин допустимий борг за комунальні послуги збільшили. Тепер субсидію можна отримати, якщо борг не перевищує половину мінімальної зарплати на початок року, коли призначається субсидія.

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Крім того, якщо за квартиру є борги понад три місяці, це не впливатиме на отримання субсидії для деяких людей. Йдеться про тих, хто не прописаний у житлі, але фактично там живе на підставі договору оренди.

Це стосується:

внутрішньо переміщених осіб (ВПО),

дитячих будинків сімейного типу,

прийомних сімей,

дітей під опікою чи піклуванням.

Головна умова — борг мав з’явитися ще до того, як ці люди фактично почали там жити або орендували житло. Це потрібно підтвердити документами — наприклад, довідкою ВПО, договором оренди чи купівлі житла тощо.

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