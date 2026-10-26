В Укрзалізниці запустили онлайн-перевірку запізнень приміських поїздів
Як перевірити затримку приміського поїзда
- Перейти на сторінку відстеження затримок приміських поїздів.
- Знайти потрібний поїзд за номером.
- Перевірити інформацію про його рух і можливе відхилення від розкладу.
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