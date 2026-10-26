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В Укрзалізниці запустили онлайн-перевірку запізнень приміських поїздів

Особисті фінанси
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«Укрзалізниця»
«Укрзалізниця»
«Укрзалізниця» розширила можливості онлайн-сервісу «УЗ Веземо». Тепер пасажири можуть перевіряти статус руху та можливі затримки не лише поїздів далекого сполучення, а й приміських електропоїздів.
Про це повідомила пресслужба компанії.

Як перевірити затримку приміського поїзда

Щоб отримати актуальну інформацію про рух електропоїзда, потрібно:
  1. Перейти на сторінку відстеження затримок приміських поїздів.
  2. Знайти потрібний поїзд за номером.
  3. Перевірити інформацію про його рух і можливе відхилення від розкладу.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що з 15 вересня у Київській, Житомирській та Чернігівській областях підвищили вартість проїзду у приміських поїздах. За новими тарифами, мінімальна вартість квитка становитиме 30 грн без урахування комісійного збору. На найдовших маршрутах понад 250 км — ціна проїзду сягатиме 150 грн.
Також ми писали, що Укрзалізниця запускає нові міжнародні поїзди, один флагманський. Флагманський поїзд 23/24 Київ — Холм носитиме імʼя відомого українського історика та очільника Української Центральної Ради Михайла Грушевського.
За матеріалами:
Finance.ua
Укрзалізниця
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