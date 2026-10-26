В Укрзалізниці запустили онлайн-перевірку запізнень приміських поїздів

«Укрзалізниця» розширила можливості онлайн-сервісу «УЗ Веземо». Тепер пасажири можуть перевіряти статус руху та можливі затримки не лише поїздів далекого сполучення, а й приміських електропоїздів.

Про це повідомила пресслужба компанії.

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Як перевірити затримку приміського поїзда

Щоб отримати актуальну інформацію про рух електропоїзда, потрібно:

Перейти на сторінку відстеження затримок приміських поїздів. Знайти потрібний поїзд за номером. Перевірити інформацію про його рух і можливе відхилення від розкладу.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що з 15 вересня у Київській, Житомирській та Чернігівській областях підвищили вартість проїзду у приміських поїздах. За новими тарифами, мінімальна вартість квитка становитиме 30 грн без урахування комісійного збору. На найдовших маршрутах понад 250 км — ціна проїзду сягатиме 150 грн.