Як повідомляє Укрзалізниця, запускають нові міжнародні поїзди, один з них — флагманський.
Флагманський поїзд 23/24 Київ — Холм носитиме імʼя відомого українського історика та очільника Української Центральної Ради Михайла Грушевського.
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«Ми віддаємо шану натхненнику українського національного руху, поєднуючи два визначні для нього міста, адже він народився у польському Холмі й працював у Києві майже 20 років. Саме під його головуванням Центральна Рада ухвалила IV Універсал, який офіційно проголосив Українську Народну Республіку самостійною, вільною та суверенною державою», — пишуть там.
Що там є
У складі поїзда сучасні вагони підвищеного комфорту, побудовані в Україні під час повномасштабної війни.
Рейс відправляється під композицію МУР «Наш час настав», яка підкреслює важливість боротьби за єдину та вільну Україну — за що так палко виступав Михайло Грушевський.
Наступні поїзди не мають гучної назви, втім курсують за важливими маршрутами.
31/32 Київ — Перемишль має зручне стикування з поїздом до Берліна, Праги, Кракова, Катовіце, Вроцлава. Має зупинки у Вінниці, Хмельницькому, Тернополі, Львові. Відправлення з Києва о 21:30, прибуття до Перемишля о 8:19.
73/74 Дніпро — Перемишль курсує через Олександрію, Камʼянське, Пʼятихатки, Знамʼянку, Львів. Відправляється з Дніпра о 19:00, прибуває до Перемишля о 14:10. У цей час пасажири можуть пересісти на поїзд до Кракова, Варшави, Праги, Мюнхена.
Нагадаємо, Укрзалізниця отримала нові вагони українського виробництва. Нові вагони мають потужні батареї для максимальної автономності у разі потреби. Це особливо актуально з огляду на посилення атак ворога по енергетиці.
У разі знеструмлення батареї забезпечать роботу туалетів, освітлення, кондиціонування тощо. Тож навіть якщо вагон продовжить рух під дизельним локомотивом, усі зручності будуть максимально довго збережені.