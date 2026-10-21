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Україна випередила Польщу за кількістю стартапів у Y Combinator

Фондовий ринок
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Y Combinator — один із найвідоміших стартап-акселераторів світу
Y Combinator — один із найвідоміших стартап-акселераторів світу
Україна випередила Польщу та посіла перше місце серед країн Центральної та Східної Європи за кількістю стартапів із засновниками, які пройшли Y Combinator. Загалом є 37 компаній з українськими фаундерами проти 34 польських
Про це свідчить дослідження керівного партнера венчурного фонду SMOK Ventures Бориса Муселяка.

Як рахували стартапи із Центральної та Східної Європи

Офіційний каталог YC показує лише близько 30 компаній із регіону. Однак він класифікує стартапи за місцем розташування, а багато засновників із Центральної та Східної Європи після запуску компанії переїжджають до США.
Щоб точніше оцінити кількість таких компаній, Муселяк проаналізував усі 6267 стартапів Y Combinator. Він перевірив інформацію про засновників, портфелі 260 венчурних фондів регіону та дані про інвестиційні раунди.
У результаті він знайшов 155 компаній Y Combinator із засновниками з Центральної та Східної Європи. У 100 із них штаб-квартири розташовані у США.

Україна лідирує за кількістю стартапів

Найбільше таких стартапів мають засновників з України — 37 компаній. На другому місці Польща з 34.
На початку досліджуваного періоду, у 2012−2013 роках, лідирувала Польща, однак у 2016 році Україна її випередила і відтоді зберігає перше місце.
Водночас 2026-й став рекордним для Польщі — до Y Combinator потрапили вісім компаній із польськими засновниками.

Яку частку в Y Combinator становлять стартапи регіону

Стартапи з Центральної та Східної Європи все ще становлять невелику частину Y Combinator. Протягом останнього десятиліття їхня частка в окремих наборах акселератора тримається приблизно на рівні 2−3%.
При цьому місцеві венчурні фонди інвестують не в усіх засновників зі свого регіону. Із 155 знайдених компаній лише 53 мають серед відомих інвесторів хоча б один фонд із Центральної та Східної Європи. Серед активних інвесторів у такі стартапи також є американські Pioneer Fund, Rebel Fund і SV Angel.

Довідка Finance.ua

  • Y Combinator — один із найвідоміших стартап-акселераторів світу. Через нього свого часу пройшли Airbnb, Stripe, DoorDash, Reddit і Coinbase.
За матеріалами:
vctr.media
Стартап
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