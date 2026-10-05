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Укрзалізниця отримала нові вагони українського виробництва (деталі)

Фондовий ринок
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Укрзалізниця отримала нові вагони українського виробництва (деталі)
Укрзалізниця отримала нові вагони українського виробництва (деталі)
Склади поїздів поповнили 6 нових вагонів. Виготовлені вони на українському підприємстві.
Про це пише «Укрзалізниця».

Що там є

Нові вагони мають потужні батареї для максимальної автономності у разі потреби. Це особливо актуально з огляду на посилення атак ворога по енергетиці. У разі знеструмлення батареї забезпечать роботу туалетів, освітлення, кондиціонування тощо. Тож навіть якщо вагон продовжить рух під дизельним локомотивом, усі зручності будуть максимально довго збережені.
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«У вагонах — зручні верхні полиці зі столиками. Кожен новий вагон в умовах ворожих атак по рухомому складу — це можливість продовжувати рух», — пише компанія.
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Раніше писали, що «Укрзалізниця» планує створити міжнародного лоукост-перевізника, який сполучатиме західні регіони України з великими містами Центральної Європи. Проєкт передбачає використання поїздів європейської ширини колії, щоб забезпечити пряме сполучення з країнами ЄС.
Маршрути планують запустити з Ужгорода, Львова та Ковеля до Будапешта, Братислави, Варшави, Відня та Берліна.
До проєкту хочуть залучити партнерів із Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії. Його планують розвивати в межах європейських транспортних коридорів TEN-T.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Укрзалізниця
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