Укрзалізниця отримала нові вагони українського виробництва (деталі)

Нові вагони мають потужні батареї для максимальної автономності у разі потреби. Це особливо актуально з огляду на посилення атак ворога по енергетиці. У разі знеструмлення батареї забезпечать роботу туалетів, освітлення, кондиціонування тощо. Тож навіть якщо вагон продовжить рух під дизельним локомотивом, усі зручності будуть максимально довго збережені.
Раніше писали, що «Укрзалізниця» планує створити міжнародного лоукост-перевізника, який сполучатиме західні регіони України з великими містами Центральної Європи.Проєкт передбачає використання поїздів європейської ширини колії, щоб забезпечити пряме сполучення з країнами ЄС.
Маршрути планують запустити з Ужгорода, Львова та Ковеля до Будапешта, Братислави, Варшави, Відня та Берліна.
До проєкту хочуть залучити партнерів із Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії. Його планують розвивати в межах європейських транспортних коридорів TEN-T.