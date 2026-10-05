Укрзалізниця отримала нові вагони українського виробництва (деталі)

Склади поїздів поповнили 6 нових вагонів. Виготовлені вони на українському підприємстві.

Про це пише «Укрзалізниця».

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Що там є

Нові вагони мають потужні батареї для максимальної автономності у разі потреби. Це особливо актуально з огляду на посилення атак ворога по енергетиці. У разі знеструмлення батареї забезпечать роботу туалетів, освітлення, кондиціонування тощо. Тож навіть якщо вагон продовжить рух під дизельним локомотивом, усі зручності будуть максимально довго збережені.

«У вагонах — зручні верхні полиці зі столиками. Кожен новий вагон в умовах ворожих атак по рухомому складу — це можливість продовжувати рух», — пише компанія.

Читайте також Укрзалізниця планує створити лоукост-перевізника до ЄС

Проєкт передбачає використання поїздів європейської ширини колії, щоб забезпечити пряме сполучення з країнами ЄС. Раніше писали , що «Укрзалізниця» планує створити міжнародного лоукост-перевізника, який сполучатиме західні регіони України з великими містами Центральної Європи.Проєкт передбачає використання поїздів європейської ширини колії, щоб забезпечити пряме сполучення з країнами ЄС.

Маршрути планують запустити з Ужгорода, Львова та Ковеля до Будапешта, Братислави, Варшави, Відня та Берліна.